Rio Branco-VN fecha parceria com time sensação da Copa São Paulo

O Rio Branco-VN segue em preparação para o Capixabão de 2022 Crédito: Divulgação/Rio Branco-VN

O Capixabão 2022 só começa a rolar no final deste mês e até lá as equipes que disputarão a competição seguem se reforçando dentro e fora de campo. Campeão em 2020 e vice no ano passado, o Rio Branco-VN chega com uma novidade para a competição.

Para tentar chegar ao segundo título de sua história, a equipe de Venda Nova do Imigrante terá um apoio vindo do outro lado do mundo, mas que brilha em outros campos aqui no Brasil, mais especificamente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Copinha, competindo pelo Grupo 30, em Mooca-SP, o Ibrachina avançou em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento.

O time de Venda Nova manda as partidas no estádio Olímpio Perim Crédito: Divulgação/Rio Branco-VN

O time da região Serrana do Estado fechou uma parceria com Instituto Sociocultural Brasil/China (Ibrachina) e o seu braço de tecnologia e inovação, a Ibrawork Open Innovation, entidades com sede em São Paulo e atuação internacional. O acordo foi selado no último dia 5 de janeiro em uma reunião virtual entre as partes. O evento contou ainda com a presença do deputado federal Evair de Melo, do vice-prefeito de Venda Nova do Imigrante, Tarcisio Botacin, e do diretor da Câmara de Vereadores do município, Marco Grillo.

INTERCÂMBIO

O acordo firmado vai permitir que o clube capixaba contrate reforços e estabeleça um time competitivo para disputar campeonatos este ano, em especial o Estadual Capixabão, principal competição do time "polenteiro" na temporada. A parceria, entretanto, vai além do aporte em competitividade que o clube ganhará, como dito pelo mandatário do time, Erivelto Uliana.

Os novos uniformes do Rio Branco-VN para o Capixabão 2022 Crédito: Divulgação/Rio Branco-VN

"Há, claro, o aspecto financeiro, do patrocínio, que é importantíssimo para montarmos uma equipe competitiva para o Capixabão deste ano. Mas, além disso, há o intercâmbio de jogadores. Quer dizer, nossos atletas poderão competir pelo Ibrachina, que está em campeonatos de base em São Paulo e o contrário também. É uma oportunidade para o Rio Branco crescer nas categorias de base e ir além".

Para a equipe paulista, a parceria se dará com a exposição da marca no uniforme do time capixaba durante o Capixabão. O presidente do Ibrachina, Thomas Law, também exaltou a parceria com o clube capixaba.

Nenhum time cresce sem formar os próprios jogadores e, depois, negociar esses nomes no Brasil e exterior. E temos uma fartura de meninos que têm potencial para serem bons profissionais. Para isso, é claro, temos de ter estrutura para lapidar essa formação. E é isso que estamos iniciando no Rio Branco, em parceria com o Ibrachina”, conclui o dirigente.

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