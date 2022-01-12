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Fim da linha

Aster e Forte Rio Bananal dão adeus à Copa São Paulo na fase de grupos

O Aster chegou na 3ª rodada com chances de avançar na Chave 22, mas o empate com o São Bento combinada com a vitória do londrina eliminou o time do ES. Já a equipe ribanense já estava eliminada no torneio
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 jan 2022 às 21:27

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 21:27

Copinha
De azul, o Forte Rio Bananal foi batido pelo Floresta e deu adeus à Copinha Crédito: Breno Bonfá
Fim da linha para os clubes capixabas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após um início promissor, quando venceu o Londrina por 2 a 0, o Aster se colocou em boa situação para avançar na competição, mas a campanha e os resultados impediram a classificação. O outro representante do ES, o Forte Rio Bananal já estava eliminado com uma rodada de antecedência.
Pelo Grupo 22, o Aster entrou em campo contra o São Bento precisando vencer para se classificar com uma das duas vagas do grupo, mas o empate sem gols com o São Bento, na tarde desta terça-feira (11), deixou o time capixaba em situação delicada. Com a vitória do Londrina sobre o São Bernardo por 4 a 1, o Aster acabou em terceiro, com 4 pontos.

O JOGO

Em grande parte do primeiro tempo, o domínio do jogo foi do Aster, que colocava a bola no chão, encaixava tabelas e criava boas situações. Foram pelo menos três boas chances e, na melhor delas, Ricardinho cruzou da direita, Galo se antecipou ao defensor e finalizou para fora, na pequena área.
O Aster não conseguiu passar pelo São Bento e não avançou na Copinha
O Aster não conseguiu passar pelo São Bento e não avançou na Copinha Crédito: FPF
O São Bento demorou a entrar na partida e conseguiu equilibrar as ações apenas nos minutos finais. Ainda sim chegou perto de abrir o marcador, em uma escapada de Paterson, que ganhou do zagueiro capixaba e finalizou no rodapé esquerdo da trave do goleiro Iarlei.
No segundo tempo, com as mudanças, o São Bento melhorou e até chegou a balançar as redes. Porém, o time paulista teve o gol anulado após o árbitro ver uma falta na jogada. Apesar do bom início, as principais oportunidades, da etapa final, foram criadas pelo Aster.

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E, assim como no primeiro tempo, o goleiro Nathan brilhou. O camisa 1 da equipe de Sorocaba fez pelo menos três defesas à queima-roupa, em finalizações de Lucas Chaves e TH. O time capixaba pressionou até o fim, mas não conseguiu o gol que o deixaria em uma melhor condição na briga pela vaga.

FORTE RIO BANANAL

Com uma das piores campanhas entre todos os participantes, o Forte Rio Bananal fechou a Copinha com mais uma derrota, desta vez para o Floresta. Em jogo válido pela Chave 29, o time ribanense foi batido por 4 a 2 e encerrou a melancólica participação com 3 derrotas.

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