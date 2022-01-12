Aster e Forte Rio Bananal dão adeus à Copa São Paulo na fase de grupos

De azul, o Forte Rio Bananal foi batido pelo Floresta e deu adeus à Copinha Crédito: Breno Bonfá

Fim da linha para os clubes capixabas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após um início promissor, quando venceu o Londrina por 2 a 0, o Aster se colocou em boa situação para avançar na competição, mas a campanha e os resultados impediram a classificação. O outro representante do ES, o Forte Rio Bananal já estava eliminado com uma rodada de antecedência.

Pelo Grupo 22, o Aster entrou em campo contra o São Bento precisando vencer para se classificar com uma das duas vagas do grupo, mas o empate sem gols com o São Bento, na tarde desta terça-feira (11), deixou o time capixaba em situação delicada. Com a vitória do Londrina sobre o São Bernardo por 4 a 1, o Aster acabou em terceiro, com 4 pontos.

O JOGO

Em grande parte do primeiro tempo, o domínio do jogo foi do Aster, que colocava a bola no chão, encaixava tabelas e criava boas situações. Foram pelo menos três boas chances e, na melhor delas, Ricardinho cruzou da direita, Galo se antecipou ao defensor e finalizou para fora, na pequena área.

O Aster não conseguiu passar pelo São Bento e não avançou na Copinha Crédito: FPF

O São Bento demorou a entrar na partida e conseguiu equilibrar as ações apenas nos minutos finais. Ainda sim chegou perto de abrir o marcador, em uma escapada de Paterson, que ganhou do zagueiro capixaba e finalizou no rodapé esquerdo da trave do goleiro Iarlei.

No segundo tempo, com as mudanças, o São Bento melhorou e até chegou a balançar as redes. Porém, o time paulista teve o gol anulado após o árbitro ver uma falta na jogada. Apesar do bom início, as principais oportunidades, da etapa final, foram criadas pelo Aster.

E, assim como no primeiro tempo, o goleiro Nathan brilhou. O camisa 1 da equipe de Sorocaba fez pelo menos três defesas à queima-roupa, em finalizações de Lucas Chaves e TH. O time capixaba pressionou até o fim, mas não conseguiu o gol que o deixaria em uma melhor condição na briga pela vaga.

FORTE RIO BANANAL