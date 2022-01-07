Trunfo caseiro, meia é o diferencial do Aster para seguir em alta na Copinha

Dieguinho, meia do Aster, tem a oportunidade de jogar na cidade onde deu os primeiros passos no futebol Crédito: João Brito

Aster estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 e lidera o Grupo 22. Com o jovem meia Dieguinho, de 18 anos, se sentindo em casa, o time da Capital construiu na segunda etapa o placar favorável de 2 a 0 sobre o Londrina, no Baetão.

Natural do bairro Santa Amélia, em São Paulo, o meio-campista Dieguinho atuou pela primeira vez à frente de sua família com a camisa do Aster. Com a mãe, o tio, a irmã, o primo e 20 moradores do bairro na torcida, o jogador roubou a cena na estreia da equipe capixaba na Copinha pela qualidade do passe e finalização.

Campeão do Campeonato Capixaba Sub-20 2021 e vice-campeão da Copa Espírito Santo 2021, apesar da idade, Dieguinho é um dos mais experientes do time da Capital, sendo o dono das bolas paradas. Habituado a atacar pelo lado direito, onde atuou como lateral na Copa ES 2021, o jogador foi o responsável pelo cruzamento que deu origem ao gol contra do defensor Jhuan Gabriel, do Londrina, que definiu a vitória do Aster.

"Para mim, como atleta, começar um campeonato de tanta visibilidade, que tantos atletas sonham em jogar, e poder já na primeira rodada começar bem e ajudar a equipe na estreia, é muito gratificante. [...] O primeiro passo foi dado, mas não chegamos a lugar nenhum. Agora é ter cabeça ,manter os pés no chão e seguir trabalhando firme para que lá na frente possamos colher algo melhor e alcançar o objetivo de cada um e de seus familiares. Muitos não conhecem o Aster, mas a partir desta Copinha muitos vão apoiar o Asteróides e essa visibilidade toda é graças a esse elenco guerreiro e humilde que temos" declarou.

NA CIDADE-SEDE

Nascido em 17 de março de 2003, Dieguinho defende as cores do Aster desde o segundo semestre de 2021, quando atuou na Série B do Campeonato Capixaba. O jogador que começou a carreira no São Bernardo-SP (categorias Sub-15 e Sub-17), time da cidade-sede do Aster na Copinha, falou sobre enfim jogar diante da família com a camisa do time da Capital.

Moradores do bairro Santa Amélia comparecem na estreia do Aster na Copa SP 2022 Crédito: Arquivo pessoal

"São Bernardo, para falar a verdade, foi onde tudo começou na minha carreira e poder voltar novamente aqui me trouxe mais força ainda para poder mostrar meu potencial. Jogar em casa é muito bom para a cabeça do atleta e ter a família por perto apoiando. [...] Hoje tudo o que estou me tornando como jogador e graças a eles, que sempre estão dando o máximo deles para poder estar me prestigiando e me incentivando. O auge para mim do jogador começa pela família. Moram em São Paulo mesmo. Fica muito puxado para eles irem para ES pode me apoiar lá", disse.

O Aster volta a campo neste sábado (8), contra o EC São Bernardo, às 17h, no estádio Baetão. O jogo é válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022.