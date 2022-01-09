Times capixabas perdem na 2ª rodada da Copinha; Rio Bananal já está fora

Com gols logo no início, o Aster foi batido pelo São Bernardo, mas ainda pode se classificar Crédito: João Romoli/EC São Bernardo

O sábado (8) não foi nada bom para as equipes capixabas que disputam a Copa São Paulo de futebol Júnior de 2022. Pior para o Forte Rio Bananal, que foi novamente goleado, desta vez para o Oeste pelo placar de 6 a 1 e está eliminado da competição - já havia perdido na estreia para o Flamengo por 10 a 0 pelo grupo 29. O outro representante do ES, o Aster, foi batido pelo time da casa, o São Bernardo, por 2 a 0, mas segue com chances de avançar.

Jogando no Baetão, o Aster não teve sequer tempo de entender a partida e já estava atrás no marcador. Com apenas 15 segundos de jogo, após um recuo do zagueiro, o goleiro Iarlei se atrapalhou todo ao tentar dominar, Guilherme se aproveitou do vacilo e abriu o placar.

Quando tentava se recuperar no jogo, outro revés, e novamente em um lance em que a defesa do Aster se atrapalhou. Na marca do pênalti, o atacante Gabriel Argentino aproveitou a bola mal afastada após escanteio e fuzilou para o fundo das redes.

A última e decisiva rodada do Grupo 22 acontece na próxima terça-feira (11). Às 17h, o Aster enfrenta o São Bento e, às 19h15, o EC São Bernardo pega o Londrina. Todos os jogos da chave acontecem no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Apenas os dois melhores classificados avançam na competição.

ELIMINAÇÃO

O Oeste goleou o Forte Rio Bananal por 6 a 1, na tarde deste sábado, na Arena Barueri, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os donos da casa abriram o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Popó. O time capixaba empatou 13 minutos mais tarde, com Dudu. Na segunda etapa, aos seis minutos, Mottinha recolocou o Oeste à frente. Oito minutos mais tarde, Popó ampliou. Na sequência, Mottinha marcou o quarto do Rubrão. Popó e Kauã Jesus completaram a goleada: 6 a 1.

O Oeste, de azul, goleou o Forte Rio Bananal pela Copinha. Time capixaba está eliminado Crédito: Alex Caús/Oeste FC

A vitória deixou o Oeste com seis pontos e ao lado do Flamengo com seis pontos na chave. O Forte Rio Bananal, com duas derrotas em dois jogos, está eliminado da competição.