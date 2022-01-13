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Disputa

Guarapari sedia torneio mundial de beach tennis até domingo (16)

A competição é realizada nas areias da Praia de Peracanga, na Enseada Azul. Entre os favoritos está o capixaba Álvaro Campanharo, que faz dupla com o paulista Felipe Vallim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2022 às 19:23

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:23

Beach tennis
O capixaba Álvaro Campanharo disputa a competição mundial em Guarapari Crédito: Divulgação
Que o beach tennis chegou para ficar e virou febre nas praias do Espírito Santo e do país não é novidade, mas a boa nova é a realização do Torneio Mundial de Beach Tennis, que acontece entre esta quinta-feira (13) até o próximo domingo (16), nas areias da Praia de Peracanga, na Enseada Azul, em Guarapari.
As areias da cidade saúde recebe atletas de ponta de várias partes do mundo. Entre as feras está o capixaba Álvaro Campanharo, que faz dupla com o paulista Felipe Vallim. Os dois são um dos favoritos ao título da competição na chave masculina.
A etapa de Guarapari conta com os torneios de BT10 e BT50.

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