Guarapari sedia torneio mundial de beach tennis até domingo (16)

Que o beach tennis chegou para ficar e virou febre nas praias do Espírito Santo e do país não é novidade, mas a boa nova é a realização do Torneio Mundial de Beach Tennis, que acontece entre esta quinta-feira (13) até o próximo domingo (16), nas areias da Praia de Peracanga, na Enseada Azul, em Guarapari.
As areias da cidade saúde recebe atletas de ponta de várias partes do mundo. Entre as feras está o capixaba Álvaro Campanharo, que faz dupla com o paulista Felipe Vallim. Os dois são um dos favoritos ao título da competição na chave masculina.
A etapa de Guarapari conta com os torneios de BT10 e BT50.