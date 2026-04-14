Chaiany e Marciele trocam selinho em reenconto fora do BBB 26

Chaiany e Marciele se encontram fora do BBB Crédito: Marciele Albuquerque no Instagram

As sisters Chaiany e Marciele, eliminada deste domingo (12), se reencontraram pela primeira vez fora do BBB 26 e compartilharam o momento nas redes sociais, com direito a selinho. Dentro do reality, as duas já haviam trocado beijos.

No vídeo, Marciele chega ao quarto onde Chaiany estava hospedada e a cumprimenta em tom de brincadeira. "Oi, amor. Eu amo você. Você não me traiu, não, né?", diz.

Em seguida, Chaiany relembra uma situação do reality e comenta que foi "rejeitada" por um dummy, o que leva Marciele a responder: "Cadê a minha roupa de dummy? Vou vestir para você".

Na sequência, as duas trocam um beijo rápido e seguem interagindo de forma descontraída. Em outro momento, Marciele convida Chaiany para ir ao Festival de Parintins, no Amazonas, onde atua como cunhã-poranga do Boi Caprichoso.