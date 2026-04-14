Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

A emparedada Gabriela Saporito bateu boca com Leandro Rocha, o Boneco, na noite de segunda-feira (13) no BBB 26 (Globo) após o último sincerão da temporada. A sister lembrou ao baiano que eles nunca foram aliados.
A dinâmica da noite foi simples: Tadeu Schmidt perguntou a cada um dos seis participantes qual atitude eles viram em outro brother que nunca repetiriam. Milena Moreira citou um fato ocorrido na primeira semana de programa para criticar Gabriela.
A sister afirmou que a paulistana foi uma pessoa desleal quando, no primeiro sincerão da temporada, apontou que Boneco não ganharia o programa. Gabriela se defendeu, reiterando que nunca fez nenhum pacto de lealdade com o baiano e que foi leal até o fim com sua amiga Chaiany Andrade.
Boneco entrou na discussão para dizer que respeita a atitude tomada pela sister ainda em janeiro, mas apontou que a paulistana o julgou.
"Parece que eu fui desleal com vocês, sendo que eu não fiz nenhuma aliança com você. [...] É um jogo e tem que apontar as pessoas", reiterou Gabriela.