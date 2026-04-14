Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26
Reta final

Leandro Boneco e Gabriela trocam farpas após último Sincerão da temporada do BBB 26

Após dinâmica desta segunda (13), a vendedora justifica atitude no primeiro Sincerão do BBB 26
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 09:37

Gabriela e Leandro trocam farpas no BBB 26
Gabriela e Leandro trocam farpas no BBB 26 Crédito: Reprodução Globoplay
A emparedada Gabriela Saporito bateu boca com Leandro Rocha, o Boneco, na noite de segunda-feira (13) no BBB 26 (Globo) após o último sincerão da temporada. A sister lembrou ao baiano que eles nunca foram aliados.
A dinâmica da noite foi simples: Tadeu Schmidt perguntou a cada um dos seis participantes qual atitude eles viram em outro brother que nunca repetiriam. Milena Moreira citou um fato ocorrido na primeira semana de programa para criticar Gabriela.
A sister afirmou que a paulistana foi uma pessoa desleal quando, no primeiro sincerão da temporada, apontou que Boneco não ganharia o programa. Gabriela se defendeu, reiterando que nunca fez nenhum pacto de lealdade com o baiano e que foi leal até o fim com sua amiga Chaiany Andrade.
Boneco entrou na discussão para dizer que respeita a atitude tomada pela sister ainda em janeiro, mas apontou que a paulistana o julgou.
"Parece que eu fui desleal com vocês, sendo que eu não fiz nenhuma aliança com você. [...] É um jogo e tem que apontar as pessoas", reiterou Gabriela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados