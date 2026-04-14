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Gretchen lamenta morte de Mister Sam, produtor de seus hits: 'Éramos imbatíveis'

O DJ argentino foi radicado no País desde 1973 e construiu carreira na indústria fonográfica influenciada pela disco music e por ritmos latinos
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 11:02

DJ argentino Santiago Juan Carlos Malnati, o Mister Sam, sofreu um infarto fulminante aos 80 anos
DJ argentino Santiago Juan Carlos Malnati, o Mister Sam, sofreu um infarto fulminante aos 80 anos Crédito: Reprodução Instagram/Gretchen
A cantora Gretchen confirmou nesta segunda-feira, 13, a morte de Santiago Juan Carlos Malnat, conhecido como Mister Sam, produtor responsável por seus hits Conga, Conga, Conga, Freak Le Boom Boom e Melô Do Piripipi. Segundo a artista, a morte ocorreu devido a um enfarte fulminante. Ele tinha 61 anos.
"Hoje me despeço de alguém que não foi apenas um compositor, mas sim, parte da minha história, da minha voz e de tantos momentos que marcaram minha trajetória artística. Muito honrada em saber que para ele eu fui o seu maior orgulho e a Maior Criação que ele fez. (...) Todo esse caminho de sucesso aconteceu porque juntos éramos imbatíveis", escreveu Gretchen em depoimento nas redes sociais.
O DJ argentino foi radicado no País desde 1973 e construiu carreira na indústria fonográfica influenciada pela disco music e por ritmos latinos. Um dos destaques de sua carreira foi a descoberta e produção de Gretchen, então Maria Odete Miranda, com o LP de estreia My Name Is Gretchen (1979). Ele também assinou trabalhos com o grupo Dominó, Rita Cadillac e Nahim, entre outros.
Mister Sam ajudou a moldar um estilo dançante e provocativo que dominou o País entre o fim dos anos 1970 e os anos 1990.
O produtor também teve papel importante na divulgação da música brasileira no exterior. Trabalhando na Copacabana Discos, ajudou a inaugurar uma filial em Nova York e conectou o som do Brasil com o mundo.

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