Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Basquete

Final do Geração 3x3 acontece em Coqueiral de Itaparica

O evento acontece neste sábado (30), na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, com apresentações de artistas capixabas e um torneio interescolar de basquete 3x3

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2024 às 18:41
Final do Geração 3x3 acontece em Vila Velha
Final do Geração 3x3 acontece em Vila Velha Crédito: Jeferson Oliveira e Thiago Zucatelli
A 1ª edição do Geração 3x3 - Arremessando para a Vida nas Escolas está chegando ao fim. Após passar por escolas públicas da Grande Vitória, o projeto encerrará com uma cerimônia no próximo sábado (30), a partir das 8h, na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O evento terá como grande atração o Torneio Interescolar de Basquete 3x3, com equipes selecionadas de cada escola participante do projeto, nas categorias masculina e feminina.
Além do torneio, estão programadas apresentações de grupos de basquete da Grande Vitória. Várias atrações de rap do estado também prometem tornar o evento ainda mais animado. “Será a nossa cereja do bolo esta grande final, depois do sucesso nas oito escolas. Foram mais de 6 mil alunos atendidos, superando nossa meta. Foi muito gratificante, especialmente pelo trabalho com os alunos com necessidades especiais, uma experiência enriquecedora para todos nós”, destacou o Diretor-Presidente da Central das Comunidades (CDC), Marcelinho das Comunidades.
O diretor de projetos da CDC, João Campoi, ressaltou que "o Geração 3x3 é uma ponte para o futuro dos jovens. Para a Central das Comunidades, significa cumprir a missão de transformar vidas por meio da inclusão e do desenvolvimento social. Juntos, estamos formando cidadãos mais conscientes, fortalecendo a comunidade e criando caminhos para um futuro mais justo e cheio de oportunidades".

Quem Participa?

O evento é aberto ao público, e todos que estiverem na Praça de Coqueiral de Itaparica poderão aproveitar as atrações. As escolas selecionadas para participar da edição inaugural do Geração 3x3 integrarão a grande final no Torneio Interescolar. As escolas campeãs das categorias masculina e feminina receberão medalhas e o troféu do evento. Já as equipes que se classificarem entre a segunda e a terceira colocação, serão premiadas com a medalha da competição.
Confira as escolas participantes:
  • Cariacica: EMEF Stélida Dias e EMEF Ecim Afonso Schwab;
  • Vitória: EMEF Heloísa de Abreu Judice Mattos e Alvimar Silva;
  • Vila Velha: UMEFTI Vila Olímpica e UMEF Nice de Paula Sobrinho.

Atrações

Assim como na abertura oficial do projeto, realizada no Parque da Cidade, na Serra, o evento de encerramento contará com diversas atrações. Além do esporte, com uma estrutura completa montada, haverá espaços culturais que destacam a essência do basquete de rua. Confira as principais atrações confirmadas até o momento para a Grande Final do Geração 3x3 - Arremessando para a Vida nas Escolas. Novas atrações serão divulgadas no Instagram oficial: @geracao3x3.
  • Graffiti: Sagaz
  • DJs: Dj Toninho, Dj Carioca, Dj Baianinho
  • Breakers: Alex FM, Abnael, Cyborg
  • Grupos e MCs: Unção Verbal, Mc Anderson, Mano Rick, Ajota027, Felipe Capixaba, NBEE e Mano RK

Serviço

Geração 3x3: Arremessando para a Vida nas Escolas - Grande Final
  • Data: 30 de novembro
  • Horário: a partir das 8h
  • Local: Praça de Coqueiral de Itaparica (Vila Velha)
  • Endereço: Av. Santa Leopoldina, 1110, Coqueiral de Itaparica.

Veja Também

Divulgados os finalistas do prêmio "Atleta do Ano" no Melhores do Esporte 2024

Atletas capixabas representam o Brasil no Sul-Americano Escolar na Colômbia

Vitória vai sediar torneio internacional de Beach Tennis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados