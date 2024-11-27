Final do Geração 3x3 acontece em Coqueiral de Itaparica

Final do Geração 3x3 acontece em Vila Velha Crédito: Jeferson Oliveira e Thiago Zucatelli

A 1ª edição do Geração 3x3 - Arremessando para a Vida nas Escolas está chegando ao fim. Após passar por escolas públicas da Grande Vitória, o projeto encerrará com uma cerimônia no próximo sábado (30), a partir das 8h, na Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O evento terá como grande atração o Torneio Interescolar de Basquete 3x3, com equipes selecionadas de cada escola participante do projeto, nas categorias masculina e feminina.

Além do torneio, estão programadas apresentações de grupos de basquete da Grande Vitória. Várias atrações de rap do estado também prometem tornar o evento ainda mais animado. “Será a nossa cereja do bolo esta grande final, depois do sucesso nas oito escolas. Foram mais de 6 mil alunos atendidos, superando nossa meta. Foi muito gratificante, especialmente pelo trabalho com os alunos com necessidades especiais, uma experiência enriquecedora para todos nós”, destacou o Diretor-Presidente da Central das Comunidades (CDC), Marcelinho das Comunidades.

O diretor de projetos da CDC, João Campoi, ressaltou que "o Geração 3x3 é uma ponte para o futuro dos jovens. Para a Central das Comunidades, significa cumprir a missão de transformar vidas por meio da inclusão e do desenvolvimento social. Juntos, estamos formando cidadãos mais conscientes, fortalecendo a comunidade e criando caminhos para um futuro mais justo e cheio de oportunidades".

Quem Participa?

O evento é aberto ao público, e todos que estiverem na Praça de Coqueiral de Itaparica poderão aproveitar as atrações. As escolas selecionadas para participar da edição inaugural do Geração 3x3 integrarão a grande final no Torneio Interescolar. As escolas campeãs das categorias masculina e feminina receberão medalhas e o troféu do evento. Já as equipes que se classificarem entre a segunda e a terceira colocação, serão premiadas com a medalha da competição.

Confira as escolas participantes:

Cariacica: EMEF Stélida Dias e EMEF Ecim Afonso Schwab;

EMEF Stélida Dias e EMEF Ecim Afonso Schwab; Vitória: EMEF Heloísa de Abreu Judice Mattos e Alvimar Silva;

EMEF Heloísa de Abreu Judice Mattos e Alvimar Silva; Vila Velha: UMEFTI Vila Olímpica e UMEF Nice de Paula Sobrinho.

Atrações

Assim como na abertura oficial do projeto, realizada no Parque da Cidade, na Serra, o evento de encerramento contará com diversas atrações. Além do esporte, com uma estrutura completa montada, haverá espaços culturais que destacam a essência do basquete de rua. Confira as principais atrações confirmadas até o momento para a Grande Final do Geração 3x3 - Arremessando para a Vida nas Escolas. Novas atrações serão divulgadas no Instagram oficial: @geracao3x3.

Graffiti: Sagaz

Sagaz DJs: Dj Toninho, Dj Carioca, Dj Baianinho

Dj Toninho, Dj Carioca, Dj Baianinho Breakers: Alex FM, Abnael, Cyborg

Alex FM, Abnael, Cyborg Grupos e MCs: Unção Verbal, Mc Anderson, Mano Rick, Ajota027, Felipe Capixaba, NBEE e Mano RK

Serviço