Federação Aquática Capixaba lança projeto de natação em Vitória

Projeto de natação com objetivo de previnir os afogamentos Crédito: Federação Aquática Capixaba (FAC)

A Federação Aquática Capixaba (FAC), a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e o Instituto Todos Pelo Esporte (TPE) lançaram o projeto social Todos Pela Natação, que tem como um de seus objetivos a prevenção ao afogamento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil a segunda principal causa de morte de crianças de 5 a 10 anos é o afogamento, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Por isso, a FAC, em parceria com a CBDA e o TPE, propôs a realização de um projeto social para crianças em Vitória.

Em evento realizado nesta quinta-feira (5) já foram entregues os uniformes aos alunos. O projeto atende crianças e adolescentes a partir de 6 anos que estejam cursando o Ensino Fundamental I, II ou o Ensino Médio. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e tarde, sempre no contraturno escolar. Cada sessão tem duração de 45 minutos.

“Para o Espírito Santo, será uma belíssima iniciativa. Serão 300 crianças aprendendo a nadar, se desenvolvendo e se apaixonando pelo nosso esporte. Esse projeto, com certeza, nos alegra e nos motiva a continuar trabalhando pela natação capixaba”, declarou Fernando Bissoli, presidente da FAC e do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral.

O projeto seguirá uma metodologia estabelecida pela CBDA e será coordenado por Ricardo Rivas. A iniciativa contará com uma equipe de mais 16 profissionais. “É com imenso orgulho e satisfação que celebramos o lançamento do projeto Todos Pela Natação aqui em Vitória. Esta iniciativa é um verdadeiro marco para a natação e para o desenvolvimento social no Espírito Santo. Por meio do esporte, estamos plantando sementes de disciplina, saúde e autoconfiança, elementos essenciais para um futuro promissor”, destacou Diego Albuquerque, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.