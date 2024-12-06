Fluminense bate Cuiabá, mas continua na luta contra a degola no Brasileirão

Fluminense vence o Cuiabá, mas ainda segue ameaçado pelo fantasma do rebaixamento Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Nesta quinta-feira,5, no fechamento da 37ª e penúltima rodada da competição nacional, o Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0, se mantendo fora da zona de descenso, mas o risco de rebaixamento ainda é real.

Com o resultado, o time carioca foi a 43 pontos e subiu para a 15ª colocação da tabela de classificação, mas com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, ainda não se garantiu na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. A vantagem para o time paulista é de dois pontos.

Para não cair, a equipe tricolor precisa vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo, 8. Em caso de empate, tem de torcer por tropeços de Athletico-PR e Red Bull Bragantino. O cenário em caso de derrota, é o mesmo. Ao final do jogo, apesar da vitória, a torcida vaiou o técnico Mano Menezes.

Além da vitória, o Fluminense ainda manteve um tabu. O Cuiabá nunca venceu um jogo no Maracanã na história do Campeonato Brasileiro. Foram sete jogos, com dois empates e agora cinco derrotas.

O Jogo

O Cuiabá entrou em campo na lanterna, com 30 pontos. Precisando vencer para se livrar da degola, o Fluminense se lançou ao ataque desde o apito inicial. Logo no primeiro minuto, Cano teve a chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após um longo período sem chegar com objetividade, o time carioca teve a faca e o queijo na mão para sair na frente no duelo aos 23. Cano cruzou na área e Serna escorou de cabeça para Lima, que disputou com Walter na área e ficou sentindo o rosto.

Depois da análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Porém, na cobrança, Arias parou no paredão no goleiro Walter. Na volta para o segundo tempo, ele salvou o Cuiabá mais uma vez aos quatro, quando Keno cruzou e Serna mandou de primeira, para um milagre do goleiro.

Entretanto, quando o caos parecia ser instaurado, Keno arriscou de longe, Walter defendeu, mas no rebote, Serna não desperdiçou e abriu o placar. Keno teve a chance de ampliar a vantagem aos 34, quando recebeu de Arias e mandou uma bomba da entrada da área, mas mandou no travessão. Nos minutos finais, o Cuiabá esboçou uma pressão, mas não conseguiu chegar ao gol e o duelo acabou com vitória carioca.