Veja cenários de título do Brasileirão para Botafogo e Palmeiras

Botafogo e Palmeiras brigam pelo título do Brasileirão 2024 Crédito: Cesar Greco/Vitor Silva

O Botafogo está muito próximo de conquistar o título do Brasileirão 2024. A equipe precisa apenas de um empate contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h, no Nilton Santos, para se sagrar campeã nacional. O cenário ficou mais favorável para o Glorioso após vencer o Internacional nesta quarta-feira (4) no Beira-Rio.

Com a vitória sobre o Colorado, o Alvinegro chegou aos 76 pontos, mantendo uma vantagem de três sobre o vice-líder Palmeiras. No entanto, ainda há possibilidade de empate em pontos na última rodada, o que torna o critério de desempate número de vitórias decisivo.

O Palmeiras, que enfrenta o Fluminense no Allianz Parque, só poderá ultrapassar o Botafogo em caso de vitória, combinada com uma derrota do Alvinegro. Nesse cenário, os dois clubes terminariam empatados em pontos, mas o Palmeiras teria uma vitória a mais e ficaria com o título.

Cenários para o título brasileiro:

Botafogo campeão



Vitória do Botafogo, independentemente do resultado do Palmeiras.



Empate do Botafogo, independentemente do resultado do Palmeiras.



Derrota do Botafogo, desde que o Palmeiras não vença.





Palmeiras campeão



Vitória do Palmeiras e derrota do Botafogo.



Um feito histórico à vista

Caso confirme o título, o Botafogo pode alcançar uma marca histórica no futebol brasileiro. A equipe comandada por Artur Jorge pode se tornar o terceiro clube a conquistar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano, juntando-se a Santos de Pelé (1962 e 1963) e Flamengo de Jorge Jesus (2019). Além disso, seria o segundo clube a levantar as duas taças em um intervalo de apenas uma semana, repetindo o feito do rival Flamengo.

A última rodada