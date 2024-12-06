Veja cenários de título do Brasileirão para Botafogo e Palmeiras

O Botafogo está muito próximo de conquistar o título do Brasileirão 2024. A equipe precisa apenas de um empate contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h, no Nilton Santos, para se sagrar campeã nacional. O cenário ficou mais favorável para o Glorioso após vencer o Internacional nesta quarta-feira (4) no Beira-Rio.
Com a vitória sobre o Colorado, o Alvinegro chegou aos 76 pontos, mantendo uma vantagem de três sobre o vice-líder Palmeiras. No entanto, ainda há possibilidade de empate em pontos na última rodada, o que torna o critério de desempate número de vitórias decisivo.
O Palmeiras, que enfrenta o Fluminense no Allianz Parque, só poderá ultrapassar o Botafogo em caso de vitória, combinada com uma derrota do Alvinegro. Nesse cenário, os dois clubes terminariam empatados em pontos, mas o Palmeiras teria uma vitória a mais e ficaria com o título.
Cenários para o título brasileiro:
- Botafogo campeão
- Vitória do Botafogo, independentemente do resultado do Palmeiras.
- Empate do Botafogo, independentemente do resultado do Palmeiras.
- Derrota do Botafogo, desde que o Palmeiras não vença.
- Palmeiras campeão
- Vitória do Palmeiras e derrota do Botafogo.
Um feito histórico à vista
Caso confirme o título, o Botafogo pode alcançar uma marca histórica no futebol brasileiro. A equipe comandada por Artur Jorge pode se tornar o terceiro clube a conquistar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano, juntando-se a Santos de Pelé (1962 e 1963) e Flamengo de Jorge Jesus (2019). Além disso, seria o segundo clube a levantar as duas taças em um intervalo de apenas uma semana, repetindo o feito do rival Flamengo.
A última rodada
A decisão do campeonato acontece neste domingo (8). O Botafogo enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, precisando de um empate para confirmar o título. Já o Palmeiras, que encara o Fluminense no Allianz Parque, joga suas últimas fichas em busca de um tropeço do líder. Ambas as partidas começam às 16h (de Brasília).