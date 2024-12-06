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Última rodada

Veja cenários de título do Brasileirão para Botafogo e Palmeiras

Na última rodada, o Glorioso recebe o São Paulo no Nilton Santos, e o Palmeiras abre o Allianz Parque para enfrentar o Fluminense

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 15:10

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

06 dez 2024 às 15:10
Botafogo e Palmeiras brigam pelo título do Brasileirão 2024
Botafogo e Palmeiras brigam pelo título do Brasileirão 2024 Crédito: Cesar Greco/Vitor Silva
O Botafogo está muito próximo de conquistar o título do Brasileirão 2024. A equipe precisa apenas de um empate contra o São Paulo, no próximo domingo (8), às 16h, no Nilton Santos, para se sagrar campeã nacional. O cenário ficou mais favorável para o Glorioso após vencer o Internacional nesta quarta-feira (4) no Beira-Rio.
Com a vitória sobre o Colorado, o Alvinegro chegou aos 76 pontos, mantendo uma vantagem de três sobre o vice-líder Palmeiras. No entanto, ainda há possibilidade de empate em pontos na última rodada, o que torna o critério de desempate número de vitórias decisivo.
O Palmeiras, que enfrenta o Fluminense no Allianz Parque, só poderá ultrapassar o Botafogo em caso de vitória, combinada com uma derrota do Alvinegro. Nesse cenário, os dois clubes terminariam empatados em pontos, mas o Palmeiras teria uma vitória a mais e ficaria com o título.

Cenários para o título brasileiro:

  • Botafogo campeão 
  • Vitória do Botafogo, independentemente do resultado do Palmeiras.
  • Empate do Botafogo, independentemente do resultado do Palmeiras.
  • Derrota do Botafogo, desde que o Palmeiras não vença.

  • Palmeiras campeão 
  • Vitória do Palmeiras e derrota do Botafogo.

Um feito histórico à vista

Caso confirme o título, o Botafogo pode alcançar uma marca histórica no futebol brasileiro. A equipe comandada por Artur Jorge pode se tornar o terceiro clube a conquistar o Brasileirão e a Libertadores no mesmo ano, juntando-se a Santos de Pelé (1962 e 1963) e Flamengo de Jorge Jesus (2019). Além disso, seria o segundo clube a levantar as duas taças em um intervalo de apenas uma semana, repetindo o feito do rival Flamengo.

A última rodada

A decisão do campeonato acontece neste domingo (8). O Botafogo enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, precisando de um empate para confirmar o título. Já o Palmeiras, que encara o Fluminense no Allianz Parque, joga suas últimas fichas em busca de um tropeço do líder. Ambas as partidas começam às 16h (de Brasília).

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