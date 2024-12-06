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Drama

Veja os cenários da luta contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão

Fluminense, Atlético Mineiro, Athletico Paranaense e Bragantino lutam para se manterem na Série A em 2025

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 14:36

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

06 dez 2024 às 14:36
A luta contra o rebaixamento será decidida neste domingo (08).
A luta contra o rebaixamento será decidida neste domingo (08). Crédito: A Gazeta Esportes
A última rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para os torcedores de Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Bragantino. Com três clubes já rebaixados (Atlético-GO, Cuiabá e Criciúma), resta apenas uma vaga para a Série B de 2025, e um dos quatro times em disputa será o infeliz ocupante.
Além disso, há um prêmio de consolação: a melhor colocação entre esses clubes garante vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

Os confrontos decisivos:

  • Todos os jogos ocorrem no domingo, às 16h (horário de Brasília):

  • Atlético-MG x Athletico* (Arena MRV, portões fechados)
  • Palmeiras x Fluminense (Allianz Parque)
  • Bragantino x Criciúma (Nabi Abi Chedid)

Cenários dos clubes

  • Atlético-MG (14º lugar, 44 pontos, 10 vitórias)
  • Escapa: Vencendo ou empatando contra o Athletico.
  • Perdendo, desde que: o Fluminense seja derrotado pelo Palmeiras ou o Bragantino não vença o Criciúma.
  • Cai: Se perder, o Fluminense pontuar e o Bragantino vencer.

  • Fluminense (15º lugar, 43 pontos, 11 vitórias)
  • Escapa: Vencendo ou empatando com o Palmeiras.
  • Perdendo, desde que: O Athletico seja derrotado pelo Atlético-MG ou o Bragantino não vença o Criciúma.
  • Cai: Se perder, o Athletico pontuar e o Bragantino vencer.

  • Athletico-PR (16º lugar, 42 pontos, 11 vitórias)
  • Escapa: Vencendo o Atlético-MG.
  • Empatando, desde que: O Fluminense seja derrotado pelo Palmeiras ou o Bragantino não vença o Criciúma.
  • Cai: Se perder para o Atlético-MG e o Bragantino vencer.

  • Bragantino (17º lugar, 41 pontos, 9 vitórias)
  • Escapa: Vencendo o Criciúma.
  • Cai: Empatando ou perdendo, independentemente dos outros resultados.

O que esperar:

O confronto direto entre Atlético-MG e Athletico-PR adiciona ainda mais drama à rodada, com ambos dependendo apenas de si para garantir a permanência. O Fluminense enfrenta a dificuldade extra de encarar o Palmeiras, que ainda sonha com o título. Já o Bragantino, apesar de enfrentar o já rebaixado Criciúma, precisa de uma vitória obrigatória para escapar. Lembrando que todos os jogos serão às 16h de domingo (8). 

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