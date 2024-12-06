Veja os cenários da luta contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão

A última rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções para os torcedores de Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Bragantino. Com três clubes já rebaixados (Atlético-GO, Cuiabá e Criciúma), resta apenas uma vaga para a Série B de 2025, e um dos quatro times em disputa será o infeliz ocupante.

O confronto direto entre Atlético-MG e Athletico-PR adiciona ainda mais drama à rodada, com ambos dependendo apenas de si para garantir a permanência. O Fluminense enfrenta a dificuldade extra de encarar o Palmeiras, que ainda sonha com o título. Já o Bragantino, apesar de enfrentar o já rebaixado Criciúma, precisa de uma vitória obrigatória para escapar. Lembrando que todos os jogos serão às 16h de domingo (8).