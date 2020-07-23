Faltando um ano para Olimpíada, COB tem o desafio de fazer um bom papel em Tóquio

Um grupo já está em Portugal, onde a situação da doença está mais controlada. Segundo Jorge Bichara, diretor de esportes das entidade, o objetivo é fazer um bom papel no Japão. "Temos de pensar o tempo inteiro que sim, que vai ter Olimpíada. A condição mais segura é com surgimento da vacina. Acredito que a definição deva vir até março ou abril do ano que vem. De qualquer forma, nossa preparação é 100% focada em que o evento vai ocorrer", avisou. Confira a entrevista ao Estadão.