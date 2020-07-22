Olimpíada de Tóquio não será possível nestas condições, diz organização

Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão Crédito: Fotoarena/Folhapress

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori, disse que não será possível realizar a Olimpíada em 2021 se a pandemia do novo coronavírus continuar como está.

"Se a situação do coronavírus continuar como está, não será possível", disse Mori à emissora NHK. Ele disse que se mantém otimista de que a pandemia melhore e pela descoberta de alguma vacina.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começariam no próximo final de semana, foram remarcados para julho de 2021. No entanto, a sua realização ainda não é garantida, já que há muitas questões ainda não debatidas sobre o evento, como presença de público, segurança para os atletas, se eles precisarão ou não de quarentena, entre outras.

"Seria impossível responder a todas as questões agora. Mas acho que essa situação não vai durar outro ano", completou Mori.

Os organizadores e o COI (Comitê Olímpico Internacional) querem simplificar os jogos para ajudar a reduzir os custos crescentes. O COI não cogita outra data para o evento e avalia que, se ele não puder ser realizado em julho de 2021, deve ser cancelado.

"Se as Olimpíadas podem ou não ser realizadas, a questão é sobre se a humanidade pode derrotar o coronavírus", disse Mori. "Especificamente, desenvolver uma vacina ou um medicamento é o primeiro passo".

Ao todo, 11.000 atletas olímpicos e 4.400 paralímpicos participariam dos jogos, em 42 locais.