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Tóquio 2021

Olimpíada de Tóquio não será possível nestas condições, diz organização

Os Jogos, que começariam no próximo final de semana, foram remarcados para julho de 2021. No entanto, a sua realização ainda não é garantida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 16:43

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:43

Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão
Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão Crédito: Fotoarena/Folhapress
O presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori, disse que não será possível realizar a Olimpíada em 2021 se a pandemia do novo coronavírus continuar como está.
"Se a situação do coronavírus continuar como está, não será possível", disse Mori à emissora NHK. Ele disse que se mantém otimista de que a pandemia melhore e pela descoberta de alguma vacina.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começariam no próximo final de semana, foram remarcados para julho de 2021. No entanto, a sua realização ainda não é garantida, já que há muitas questões ainda não debatidas sobre o evento, como presença de público, segurança para os atletas, se eles precisarão ou não de quarentena, entre outras.
"Seria impossível responder a todas as questões agora. Mas acho que essa situação não vai durar outro ano", completou Mori.
Os organizadores e o COI (Comitê Olímpico Internacional) querem simplificar os jogos para ajudar a reduzir os custos crescentes. O COI não cogita outra data para o evento e avalia que, se ele não puder ser realizado em julho de 2021, deve ser cancelado.
"Se as Olimpíadas podem ou não ser realizadas, a questão é sobre se a humanidade pode derrotar o coronavírus", disse Mori. "Especificamente, desenvolver uma vacina ou um medicamento é o primeiro passo".
Ao todo, 11.000 atletas olímpicos e 4.400 paralímpicos participariam dos jogos, em 42 locais.
No Japão, cerca de mil mortes foram atribuídas ao novo coronavírus. Tóquio tem visto um número crescente de casos diários da Covid-19 nas últimas semanas, chegando a 300 por dia.

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