Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • "Estou cheio de energia para continuar", diz Nadal após título na Austrália
Empolgado

"Estou cheio de energia para continuar", diz Nadal após título na Austrália

Espanhol passou por apuros em 2021 com lesões e complicações da Covid-19, mas a conquista do 21° grand slam da carreira o fez seguir no tênis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2022 às 10:34

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:34

Estava tudo certo para uma possível aposentadoria de Rafael Nadal e o próprio tenista admitiu isso em entrevista à imprensa após a conquista do título do Australian Open neste domingo (30). A vitória sobre Daniil Medvedev por 3 sets a 2 o fez repensar a carreira, que agora garante continuar nas quadras, apesar das lesões.
Tênis
Nadal se isolou como o maior vencedor de torneios de grand slams do tênis entre os homens Crédito: Joel Carrett/AAP
Nadal, por sua vez, chegou à Austrália quase sem expectativas. Ausente das quadras oficiais desde agosto do ano passado para tratar uma lesão crônica no pé esquerdo, ele precisou usar muletas e refletiu seriamente sobre sua continuidade no esporte por causa das dores frequentes.
Em dezembro, ainda contraiu Covid-19 e, mesmo vacinado, teve complicações causadas pela doença. O espanhol retornou no começo deste ano, com o título no ATP 250 de Melbourne.

Veja Também

'Popó' domina Whindersson Nunes, mas luta termina empatada

Lenda na NFL, Tom Brady anuncia adeus ao futebol americano

Nadal chora ao chegar à final do Australian Open e diz que pensou em parar

"Há um mês, havia a possibilidade de que este fosse meu último Aberto da Austrália, mas agora estou cheio de energia para continuar", continuou o espanhol, cujas lesões não lhe permitiram atuar como gostaria por muito tempo. "Vou tentar o meu melhor para regressar no próximo ano", assegurou.
Nadal revelou ainda estar fisicamente destruído ao final dos cinco sets e que a idade e o problema em seu pé o atrapalham na forma de jogar.
"O problema no pé continua. As coisas podem mudar muito rapidamente. Espero poder continuar desfrutando do tênis por um tempo. Na minha idade as dúvidas existem e mentalmente é mais difícil ir todos os dias para treinar, para o ginásio, para a piscina... Disciplina é o que faz a diferença".
O tenista, além de vencer a disputa com Daniil Medvedev na Rod Laver Arena lotada, entrou para o hall dos maiores tenistas do mundo: ele é, agora, o maior vencedor de Grand Slams da história, com 21 títulos. Nadal estava empatado com Novak Djokovic e Roger Federer, ambos com 20 títulos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Austrália Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados