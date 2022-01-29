Lenda na NFL, Tom Brady anuncia adeus ao futebol americano

Tom Brady se aposentou aos 44 anos e com o nome na história da NFL Crédito: Reuters/Folhapress

Tom Brady, 44 anos, anunciou, neste sábado (29), a sua aposentadoria do futebol americano, segundo a imprensa norte-americana. Foram 22 temporadas atuando na NFL, maior liga de futebol americano do mundo, sendo 20 temporadas pelo New England Patriots e duas pelo Tampa Bay Buccaneers, sua atual franquia. Ele é considerado o maior jogador da história do esporte.

Ao todo, Brady colecionou recordes e títulos do SuperBowl. Foram sete conquistas, sendo seis pelo Patriots e uma pelo Buccaneers. Nesta temporada, ele e sua equipe foram eliminados pelo Los Angeles Rams.

Brady foi escolhido na 6ª rodada do draft de 2000, o 199° jogador selecionado. Ele foi reserva do Patriots no primeiro ano da carreira. Mas já no segundo virou titular devido a uma lesão de Drew Bledsoe. Depois disso nunca mais perdeu a posição. Foram três títulos em quatro temporadas como titular.

O quarterback só voltou a engatar uma sequência de três títulos pelo Patriots em 2014, 2016 e 2018. Em 2020, deixou sua equipe e foi para o Tampa Bay Buccaneers. Na Flórida, foi campeão logo na primeira temporada. No último ano de carreira, perdeu na semifinal da Conferência Nacional.