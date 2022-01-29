Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Multicampeão

Lenda na NFL, Tom Brady anuncia adeus ao futebol americano

Aos 44 anos, o quarterback e marido da modelo brasileira Gisele Bündchen  conquistou sete títulos em 22 temporadas; ele é considerado o maior nome do esporte

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2022 às 17:50
EUA
Tom Brady se aposentou aos 44 anos e com o nome na história da NFL Crédito: Reuters/Folhapress
Tom Brady, 44 anos, anunciou, neste sábado (29), a sua aposentadoria do futebol americano, segundo a imprensa norte-americana. Foram 22 temporadas atuando na NFL, maior liga de futebol americano do mundo, sendo 20 temporadas pelo New England Patriots e duas pelo Tampa Bay Buccaneers, sua atual franquia. Ele é considerado o maior jogador da história do esporte.
Ao todo, Brady colecionou recordes e títulos do SuperBowl. Foram sete conquistas, sendo seis pelo Patriots e uma pelo Buccaneers. Nesta temporada, ele e sua equipe foram eliminados pelo Los Angeles Rams.
Brady foi escolhido na 6ª rodada do draft de 2000, o 199° jogador selecionado. Ele foi reserva do Patriots no primeiro ano da carreira. Mas já no segundo virou titular devido a uma lesão de Drew Bledsoe. Depois disso nunca mais perdeu a posição. Foram três títulos em quatro temporadas como titular.
O quarterback só voltou a engatar uma sequência de três títulos pelo Patriots em 2014, 2016 e 2018. Em 2020, deixou sua equipe e foi para o Tampa Bay Buccaneers. Na Flórida, foi campeão logo na primeira temporada. No último ano de carreira, perdeu na semifinal da Conferência Nacional.
Tom Brady é o quarterback com mais vitórias, mais passes para touchdown e mais jardas passadas na história da NFL. Ele ainda é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen.

Veja Também

Rafaela Silva conquista medalha de ouro no Grand Prix de Judô

Nadal chora ao chegar à final do Australian Open e diz que pensou em parar

Lenda do Kickboxing fará evento em Vitória para atletas e mestres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que foto com Trump pode ser valiosa para Lula na eleição, segundo analistas
Imagem de destaque
Quais produtos capixabas ganham mais força na União Europeia?
Cafeicultura une gerações e gera renda para famílias brasileiras
Recordes no agronegócio capixaba: a segurança jurídica que ainda precisa ser construída

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados