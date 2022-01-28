Campeã olímpica em 2016, Rafaela Silva conquista medalha de ouro no Grand Prix de Judô

Um dos principais nomes do judô brasileiro, Rafaela Silva voltou a brilhar nos tatames pelo mundo. A judoca conquistou a medalha de ouro no Grand Prix de Almada, de Portugal, na categoria leve, até 57kg. Foi apenas o segundo torneio da brasileira após o fim da suspensão por doping, no ano passado.+ Brasileira sofre acidente de carro e está fora das Olimpíadas de Inverno

Campeã olímpica na Rio 2016, Rafael já havia disputado o Grand Slam de Baku, no ano passado, mas acabou parando na primeira rodada. Na decisão desta sexta-feira, a brasileira bateu a holandesa Pleuni Cornelisse, por ippon. O evento também marcou a estreia de Sarah Menexez como técnica da seleção.

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Antes da decisão, Rafaela passou pela suíça Evelyne Tschopp na estreia, pela tcheca Vera Zemanova e pela sul-coreana Park Eunsong com um waza-ari no golden score durante a semifinal. Com os 700 pontos conquistados no torneio, a brasileira deve dar um grande salto no ranking internacional de judocas.