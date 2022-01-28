Lenda do Kickboxing fará evento em Vitória para atletas e mestres

Lenda do Kickboxing, Bill "Superfoot" Wallace estará em Vitória a partir do dia 10 de fevereiro Crédito: Divulgação

Os capixabas amantes das artes marciais terão uma oportunidade única no mês de fevereiro: uma das maiores lendas da história do Kickboxing, o americano Bill "Superfoot" Wallace estará em Vitória no próximo dia 10 para lecionar um seminário com o tema "Técnicas do Kickboxing Full Contact Tradicional", além de promover um evento de luta. Ele vai ficar na Capital até o dia 20.

O seminário será realizado no dia 12, na academia Vitória Fighter, na Praia do Canto. O evento será voltado para atletas, professores e mestres das artes marciais, com início a partir das 9h.

No dia seguinte, será promovido um campeonato de luta entre vários atletas chamado Copa Bill "Superfoot" Wallace, em uma casa de shows na Enseada do Suá, a partir das 17h. Este será o primeiro evento no mundo que leva o nome de Bill Wallace e que terá a presença dele.

Aos 76 anos, Bill "Superfoot" Wallace viaja o mundo ministrando seminários sobre Kickboxing Crédito: Divulgação

Bill Wallace nasceu em 1945 na cidade de Portland, no estado americano de Indiana. O lutador possui origens no Karatê e é tido como responsável pela criação do Kickboxing. O apelido de "Superfoot" (ou super pé, em tradução livre) veio pelos chutes potentes e rápidos.

Ele foi o campeão mundial de contato completo da Professional Karate Association (PKA) e campeão de Kickboxing peso médio por seis anos seguidos. Bill Wallace venceu 23 lutas profissionais consecutivas entre 1974 e 1980, tornando-se o campeão mundial de Karatê Full Contact, como era chamado o Kickboxing naquela época, pela Professional Karate Association (PKA) e se aposentou invicto.