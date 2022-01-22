Campeonato de canoa havaiana reúne 60 atletas em Vila Velha

O município de Vila Velha, na Grande Vitória, recebeu o primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no Espírito Santo neste sábado (22). Chamado de “Slake Va’a Challenger”, o evento foi realizado dentro da programação da Arena de Verão, na Avenida Champagnat, Praia da Costa.
O evento é uma realização da Slake, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. Foram realizadas provas nas categorias mista, feminina e masculina, todas em canoas de seis lugares com a participação de 10 equipes e 60 atletas.
- Equipes vencedoras do Slake Va’a Challenger:
Mista: 1º lugar - CPP Verdes Mares
Feminina: 1⁰ lugar - CPP Kaha
Masculina: 1⁰ lugar - CPP Canela Verde
ARENA VERÃO
A arena é um espaço montado na areia da Praia da Costa e, de acordo com a prefeitura, conta com grande estrutura para atender aos atletas e o público.
“Além das competições esportivas, turistas e munícipes podem cuidar da saúde, com muita diversão e alegria, com atividades como aulas de ritmos e clínicas de diversas modalidades”, explica o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.
"A proposta do evento é, além de oferecer atrativos para quem já frequenta a orla de Vila Velha, fomentar ainda mais o turismo local, atraindo o público da região e movimentando a economia da cidade com a geração de novos postos de empregos temporários, além do comércio em torno do evento", destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA ARENA
- Esporte – janeiro:
Sábado (22/01):
8h – Campeonato de Canoa Havaiana
9h – Campeonato de Vôlei de Praia
17h – Campeonato de Vôlei de Praia
Domingo (23/01):
9h – Jogo das Estrelas do Vôlei de Praia
17h – Recreação infantil
Terça (25/01) a sexta (28/01):
7h – Circuito Funcional8h – Ritmos
17h – Aulão de Lutas (Taekwondo e Jiu Jitsu)
Sábado (29/01):
8h – Recreação infantil
17h – Campeonato de Taekwondo
Domingo (30/01):
8h – Beach Wrestling
17h Campeonato de Judô e Wrestling
Esporte - fevereiro
Terça (01/02) a sexta (04/02):
7h – Circuito Funcional8h – Ritmos
17h – Aulão de Beach Soccer
Sábado (05/02):
8h – Recreação infantil
17h – Campeonato de Beach Soccer
Domingo (06/02):
9h – Jogo das Estrelas do Beach Soccer
Terça (08/02) a sexta (11/02):
7h – Circuito Funcional8h – Ritmos
17h – Aulão de Beach Tennis
Sábado (12/02):
8h – Campeonato de Beach Tennis
17h – Campeonato de Beach Tennis
Domingo (13/02):
9h – Jogo das Estrelas do Beach Tennis
17h – Recreação infantil