Campeonato de canoa havaiana reúne 60 atletas em Vila Velha

A arena é um espaço montado na areia da Praia da Costa e, de acordo com a prefeitura, conta com grande estrutura para atender aos atletas e o público.

“Além das competições esportivas, turistas e munícipes podem cuidar da saúde, com muita diversão e alegria, com atividades como aulas de ritmos e clínicas de diversas modalidades”, explica o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.

"A proposta do evento é, além de oferecer atrativos para quem já frequenta a orla de Vila Velha, fomentar ainda mais o turismo local, atraindo o público da região e movimentando a economia da cidade com a geração de novos postos de empregos temporários, além do comércio em torno do evento", destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.