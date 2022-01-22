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Slake Va’a Challenger

Campeonato de canoa havaiana reúne 60 atletas em Vila Velha

Evento ocorreu neste sábado (22) e contou com a participação de atletas divididos em 10 equipes nas categorias mista, feminina e masculina
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2022 às 15:31

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 15:31

Vila Velha sedia primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no ES
Vila Velha sediou primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no ES Crédito: Kielson Nascimento
O município de Vila Velha, na Grande Vitória, recebeu o primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no Espírito Santo neste sábado (22). Chamado de “Slake Va’a Challenger”, o evento foi realizado dentro da programação da Arena de Verão, na Avenida Champagnat, Praia da Costa.
O evento é uma realização da Slake, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. Foram realizadas provas nas categorias mista, feminina e masculina, todas em canoas de seis lugares com a participação de 10 equipes e 60 atletas.
  • Equipes vencedoras do Slake Va’a Challenger:
    Mista: 1º lugar - CPP Verdes Mares
    Feminina: 1⁰ lugar - CPP Kaha
    Masculina: 1⁰ lugar - CPP Canela Verde
Vila Velha sedia primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no ES
Campeonato Slake Va’a Challenger em Vila Velha Crédito: Kielson Nascimento

ARENA VERÃO

A arena é um espaço montado na areia da Praia da Costa e, de acordo com a prefeitura, conta com grande estrutura para atender aos atletas e o público.
“Além das competições esportivas, turistas e munícipes podem cuidar da saúde, com muita diversão e alegria, com atividades como aulas de ritmos e clínicas de diversas modalidades”, explica o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães.
"A proposta do evento é, além de oferecer atrativos para quem já frequenta a orla de Vila Velha, fomentar ainda mais o turismo local, atraindo o público da região e movimentando a economia da cidade com a geração de novos postos de empregos temporários, além do comércio em torno do evento", destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.
Vila Velha sedia primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no ES
Vila Velha sedia primeiro campeonato de canoa havaiana do ano no ES Crédito: Kielson Nascimento

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA ARENA

  • Esporte – janeiro:
    Sábado (22/01):
    8h – Campeonato de Canoa Havaiana
    9h – Campeonato de Vôlei de Praia
    17h – Campeonato de Vôlei de Praia

    Domingo (23/01):
    9h – Jogo das Estrelas do Vôlei de Praia
    17h – Recreação infantil

    Terça (25/01) a sexta (28/01):
    7h – Circuito Funcional8h – Ritmos
    17h – Aulão de Lutas (Taekwondo e Jiu Jitsu)

    Sábado (29/01):
    8h – Recreação infantil
    17h – Campeonato de Taekwondo

    Domingo (30/01):
    8h – Beach Wrestling
    17h Campeonato de Judô e Wrestling

    Esporte - fevereiro
    Terça (01/02) a sexta (04/02):
    7h – Circuito Funcional8h – Ritmos
    17h – Aulão de Beach Soccer

    Sábado (05/02):
    8h – Recreação infantil
    17h – Campeonato de Beach Soccer

    Domingo (06/02):
    9h – Jogo das Estrelas do Beach Soccer

    Terça (08/02) a sexta (11/02):
    7h – Circuito Funcional8h – Ritmos
    17h – Aulão de Beach Tennis

    Sábado (12/02):
    8h – Campeonato de Beach Tennis
    17h – Campeonato de Beach Tennis

    Domingo (13/02):
    9h – Jogo das Estrelas do Beach Tennis
    17h – Recreação infantil

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