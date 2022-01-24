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Definição

Estadual feminino de Futsal conhece as equipes semifinalistas

Rodada definiu os times que avançaram na Chave Metropolitana. No Norte, a disputa é acirrada e pode ser decidida nos critérios de desempate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2022 às 09:26

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 09:26

Futsal
A terceira rodada foi realizada neste domingo (23), com alguns jogos no ginásio da Sesport, em Vitória Crédito: Alef Jordan/União Jucu
O domingo (23) foi de muitos gols no Estadual Capixaba de Futsal Feminino, com três jogos acontecendo. Pela chave Norte, o Boa Esperança recebeu o São Gabriel da Palha e venceu a equipe visitante por 8 a 3, o que deixou a definição da chave para a próxima rodada. Na Metropolitana, o União Jucu superou o Futsal Davi por 24 a 1, enquanto o Arsenal bateu o União Futsal por 3 a 2, levando as equipes vencedoras para a semifinal.

BOA ESPERANÇA X SÃO GABRIEL

A equipe de Boa Esperança recebeu as meninas de São Gabriel e mostrou porque é uma das favoritas ao título da competição. Apesar do início apertado a equipe mostrou a força para superar as visitantes por 8 a 3, com destaque para Lorena e Michaelen. Agora, precisa empatar ou vencer o Colatina para garantir o primeiro lugar na chave. Caso o Colatina vença, O grupo Norte será decidido pelo critério de desempates entre as três equipes, já que todas terão uma vitória e uma derrota dentro da chave.

UNIÃO FUTSAL X ARSENAL

Pela chave Metropolitana, União Futsal e Arsenal se enfrentaram com o time mandante precisando vencer a partida para se manter viva na competição. E apesar de ter aberto o placar, o União não conseguiu resistir e acabou cedendo a vitória para o Arsenal, que venceu por 3 a 2. Com o resultado, o Arsenal se classificou de forma invicta na chave e em segundo na chave, já que terminou empatado em pontos com o União Jucu, mas ficou atrás no critério de saldo de gols.

UNIÃO JUCU X FUTSAL DAVI

A equipe de Jucu entrou em quadra buscando a vitória e manteve o ritmo da partida alto o tempo inteiro. Fazendo trocas regulares, com marcação alta e finalizando muito ao gol, a equipe conseguiu goleou por 24 a 1 o Futsal Davi, também estreante no Estadual e que trouxe meninas do projeto social de Aracruz.

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