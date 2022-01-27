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Batida de carro

Esquiadora brasileira está fora das Olimpíadas de Inverno após acidente

Bruna Moura seguia para a Alemanha para a fase final de preparação, porém se envolveu em uma colisão grave de trânsito. Ela sofreu lesões no braço e nos pés
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2022 às 16:34

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 16:34

A esquiadora Bruna Moura, 27, convocada para representar o Brasil nos Jogos de Inverno de Pequim-2022 na modalidade cross-country, sofreu fraturas em um acidente de carro e não poderá participar da competição.
Olimpíadas de inverno
A esquiadora brasileira Bruna Moura se envolveu em um grave acidente na Alemanha Crédito: DIvulgação
De acordo com o COB (Comitê Olímpico do Brasil), o acidente aconteceu perto da cidade de Obervintl, na Itália. A atleta seguia para a Alemanha, após um período de treinos na Áustria, e esperava embarcar daqui a poucos dias para a China.
"Bruna sofreu fraturas na ulna (osso do antebraço) e nos pés e se encontra hospitalizada. O COB e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) estão prestando todo o suporte à atleta", afirmou o comitê em nota.
Alemanha
O motorista da van onde estava a esquiadora brasileira morreu no acidente Crédito: Reprodução
"Eu estava sentada no banco de trás e com o cinto de segurança, os médicos falaram que foi isso que me salvou. Eu não vou para as Olimpíadas de Inverno dessa vez, mas eu estou viva'", disse a atleta à Globo.
Ela será substituída por Eduarda Ribeira, terceira colocada entre as atletas que disputaram as duas vagas do Brasil. Duda, 17, deverá embarcar para a China nesta sexta (28) e competir ao lado de Jaqueline Mourão, 46. A veterana participará de sua oitava edição de Jogos Olímpicos, a quinta de inverno.

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