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Acabou o amor

Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento, dizem sites

O tricampeão mundial, que abriu mão de disputar as primeiras etapas do Circuito Mundial deste ano, e modelo estavam há quase dois anos

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 11:56

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 11:56
Surfe
Atual campeão mundial de surfe, Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet terminaram o casamento Crédito: Loren Elliott/Reuters
Juntos desde 2020, o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet terminaram o relacionamento nesta semana. De acordo com os portais 'Olhar Olímpico' e Metrópoles, o casal encerrou o casamento e estão em casas diferentes, mas seguem no mesmo condomínio em Maresias, no litoral de São Paulo.
A separação teria acontecido por parte de Gabriel Medina, que estaria incomodado com ciúmes de Yasmin Brunet na relação. O surfista também teria deixado a casa em Maresias em que estava com a modelo para ficar em outra residência na mesma cidade.
Nesta segunda residência, o campeão mundial estaria com as cantoras MC Loma e Mirella Santos, e do surfista Gabriel Farias, marido de Santos. Medina teria chamado a modelo para se juntar ao grupo mas ela permaneceu na casa que estava e, supostamente, cobriu as câmeras de segurança com toalhas.
Depois de anunciar que não participará das etapas inicias do circuito mundial de surfe, Medina recebeu o apoio de Brunet nas redes sociais.

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