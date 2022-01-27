Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento, dizem sites

Atual campeão mundial de surfe, Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet terminaram o casamento Crédito: Loren Elliott/Reuters

Juntos desde 2020, o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet terminaram o relacionamento nesta semana. De acordo com os portais 'Olhar Olímpico' e Metrópoles, o casal encerrou o casamento e estão em casas diferentes, mas seguem no mesmo condomínio em Maresias, no litoral de São Paulo.

A separação teria acontecido por parte de Gabriel Medina, que estaria incomodado com ciúmes de Yasmin Brunet na relação. O surfista também teria deixado a casa em Maresias em que estava com a modelo para ficar em outra residência na mesma cidade.

Nesta segunda residência, o campeão mundial estaria com as cantoras MC Loma e Mirella Santos, e do surfista Gabriel Farias, marido de Santos. Medina teria chamado a modelo para se juntar ao grupo mas ela permaneceu na casa que estava e, supostamente, cobriu as câmeras de segurança com toalhas.