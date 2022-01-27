Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento, dizem sites

Juntos desde 2020, o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet terminaram o relacionamento nesta semana. De acordo com os portais 'Olhar Olímpico' e Metrópoles, o casal encerrou o casamento e estão em casas diferentes, mas seguem no mesmo condomínio em Maresias, no litoral de São Paulo.
A separação teria acontecido por parte de Gabriel Medina, que estaria incomodado com ciúmes de Yasmin Brunet na relação. O surfista também teria deixado a casa em Maresias em que estava com a modelo para ficar em outra residência na mesma cidade.
Nesta segunda residência, o campeão mundial estaria com as cantoras MC Loma e Mirella Santos, e do surfista Gabriel Farias, marido de Santos. Medina teria chamado a modelo para se juntar ao grupo mas ela permaneceu na casa que estava e, supostamente, cobriu as câmeras de segurança com toalhas.
Depois de anunciar que não participará das etapas inicias do circuito mundial de surfe, Medina recebeu o apoio de Brunet nas redes sociais.