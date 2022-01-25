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Contrário à vacina

Campeão olímpico, Szilveszter Csollány morre aos 51 anos de covid-19

O ginasta publicou informações e opiniões contrárias à vacinação durante a pandemia. No entanto, o médico dele afirmou que ele recebeu uma dose da Janssen pouco antes de ser hospitalizado

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 20:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2022 às 20:45
O ex-ginasta húngaro Szilveszter Csollány, campeão nas argolas nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, morreu na segunda-feira, aos 51 anos, devido à covid-19. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Federação Húngara de Ginástica (MTSZ).
Ginástica
Szilveszter Csollany tinha 51 anos e estava hospitalizado desde dezembro; ex-atleta conquistou o ouro nas argolas em Sydney 2000 Crédito: Jed Jacobsohn /Allsport
Csollány contraiu o coronavírus em novembro do ano passado. Nos primeiros dias de dezembro ele foi internado em estado grave e precisou ser ligado a um respirador. Desde então seu estado de saúde se deteriorou.
Com um posicionamento negacionista, o ginasta publicou informações e opiniões contrárias à vacinação durante a pandemia. No entanto, o médico do húngaro afirmou que ele recebeu uma dose da Janssen pouco antes de ser hospitalizado.
Nascido em 13 de abril de 1970 na cidade de Sopron, Csollány conquistou a medalha de prata nas argolas em 1996, nos Jogos de Atlanta, e quatro anos depois subiu ao topo do pódio. O atleta também foi proclamado campeão mundial em 2002 na cidade de Debrecen, em seu país natal, e foi vice-campeão cinco vezes entre 1992 e 2001.
Durante sua carreira ganhou mais de uma dezena de medalhas diferentes em competições internacionais. O presidente do MTSZ, o também campeão olímpico Zoltán Magyar (ouro no cavalo com alças em 1976 e 1980), assegurou que a morte de Csollány foi uma "tremenda tragédia" para a ginástica húngara e que deixou um "enorme vazio".

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