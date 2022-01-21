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Câmeras ocultas são achadas em vestiário feminino de time alemão

Um funcionário do TuS Metzingen, time da primeira divisão alemã de handebol foi afastado. Segundo a polícia, ele é o suspeito de ter instalado os equipamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2022 às 12:33

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 12:33

Alemanha
Câmeras escondidas foram encontradas no vestiário do time feminino do TuS Metzingen Crédito: Getty Images
O TuS Metzingen, time da primeira divisão da liga de handebol alemã, informou nesta quinta-feira (20) que duas câmeras ocultas, instaladas de maneira ilegal, foram encontradas no vestiário do time feminino. A polícia abriu uma investigação sobre o caso. De acordo com o Metzingen, uma pessoa não identificada que trabalhou com a equipe está sendo tratada pela polícia como suspeita e seu papel no clube foi encerrado.
A liga feminina de handebol alemã disse em um comunicado que estava "chocada" com a descoberta e que "condena esse comportamento repreensível nos termos mais fortes possíveis."

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"Não vamos deixar que algo assim nos derrube. O fato de o time querer voltar a jogar handebol imediatamente é um sinal muito forte. Durante esse período difícil, recebemos muito apoio da Polícia, dos associados e de outras equipes", Ferenc Rott, gerente do Metzingen.
Um incidente semelhante já havia acontecido com outra equipe da Alemanha no ano passado, quando o HL Buchholz 08-Rosengarten revelou que três câmeras, instaladas de maneira ilegal, foram encontradas no clube. Segundo a liga, as investigações deste caso ainda estão em andamento.

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