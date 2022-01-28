Nadal chora ao chegar à final do Australian Open e diz que pensou em parar

Rafael Nadal venceu o italiano Matteo Berrettini por 3 sets a 1 (6/3, 6/2, 3/6 e 6/3), nesta sexta-feira (28), e avançou à final do Australian Open. O tenista espanhol chorou após a vitória e revelou que pensou em parar de jogar tênis pelos momentos difíceis que enfrentou nos últimos meses.

Rafael Nadal está na final de mais um Australian Open e pode chegar a 21 títulos de grand slams Crédito: Reuters

"Passei muitos momentos difíceis, sem ver a luz. Foram muitas conversas com meu time, a família, sobre o que podia acontecer se as coisas continuassem assim... que talvez fosse o momento de dizer adeus", disse Nadal.

"Não posso reclamar, especialmente nestes tempos com muitas pessoas morrendo no mundo. Meus meses não são difíceis em comparação com o que muitas famílias passaram perdendo os seus. Isso é difícil, não o que eu passei", acrescentou.

O desabafo de Nadal tem relação com sua recuperação de uma lesão no pé há seis meses ele estava usando muletas. Além disso, ele testou positivo para Covid-19 há 30 dias, o que também prejudicou sua preparação.

Nas quartas de final, contra Denis Shapovalov, Nadal jogou por 4 horas e 8 minutos. Ele perdeu quatro quilos durante a partida e sofreu com desidratação. Seu técnico, Carlos Moyá revelou que o jogador estava bastante debilitado.