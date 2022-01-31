'Popó' domina Whindersson Nunes, mas luta termina empatada

Na principal luta realizado neste domingo (30) no "Fight Music Show", em Balneário Camboriú, Acelino 'Popó' enfrentou Whindersson Nunes. A luta entre uma das principais lendas do boxe brasileiro e o youtuber terminou em empate. O duelo entre os dois foi tratado como um embate de caráter de exibição.
No primeiro round, 'Popó' mostrou que não veio para brincadeira e já partiu para cima de Whindersson com jabs, diretos e ganchos e mostrou total domínio sobre o youtuber que se defendia e mostrava que não estava totalmente preparado para a luta.
Whindersson tentou ser mais agressivo no segundo round, mas 'Popó' acertou várias combinações na cabeça e na cintura do adversário. Sentindo-se solto no duelo, o boxeador veterano acertou um cruzado que mexeu com o comediante. Na volta do terceiro round, Whindersson foi para cima mais uma vez, mas levou alguns cruzados na sua linha de cintura.
No quarto round, Whindersson acertou a linha de cintura da lenda do boxe e 'Popó' atacou o astro da internet da mesma forma. Agressivo, o veterano não deixava o youtuber respirar e o acertava com jabs e cruzados. Whindersson mostrou valentia e se manteve firme. Na quinta parcial, 'Popó' manteve o ritmo e voltou a bater na linha de cintura. Resistente, Whindersson sorria e provocava o astro do boxe nacional.
Já no sexto assalto, Whindersson voltou a partir para o ataque e foi atingido no queixo com um direto e quase foi a nocaute. O árbitro iniciou a contagem, porém o comediante se recuperou e seguiu no duelo. No sétimo round, 'Popó' levou a melhor na troca de golpes, com jabs e cruzados. No último round, 'Popó' e Whindersson se cumprimentaram.
O veterano ignorou a idade e desferiu ataques rápidos. No final, os juízes laterais ignoraram a superioridade do veterano e definiram o resultado da luta como empate.