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Com moral

Esquiva Falcão celebra chamado para exibição contra ex-BBB em luta de artitas

Medalhista olímpico capixaba enfrentará Yuri Fernandes, ex-BBB e A Fazenda, em Santa Catarina. Luta principal será entre o youtuber Whindersson Nunes e o ex-campeão mundial Popó Freitas
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 08:10

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 08:10

O medalhista olímpico Esquiva Falcão confirmou na última terça-feira que estará no card principal da chamada Luta do Século, que será realizada em 30 de janeiro, no SpeedWay Music Park, em Balneário Camboriú (SC).
Esquiva Falcão tem luta marcada para o dia 09 de novembro
Esquiva Falcão estará no card  principal do embate entre Whindersson Nunes e o ex-campeão mundial Popó Freitas Crédito: Vitor Jubini
O líder do ranking mundial dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB) fará um combate exibição contra Yuri Fernandes, ex-BBB e A Fazenda. A luta antecede ao show principal da noite entre o youtuber Whindersson Nunes e o ex-campeão mundial Popó Freitas. O combate não valerá pontos e não terá vencedor. Será apenas uma exibição para os fãs da nobre arte. A noite de lutas terá transmissão da TV Globo.
"Estou muito animado em fazer parte deste card. Será uma oportunidade para mostrar que o boxe é uma modalidade fascinante e atrai público, atenção da mídia e altas cifras. O Whindersson Nunes e o Popó me chamaram para abrilhantar esse evento", disse Esquiva Falcão.
O capixaba fez sua última luta oficial em novembro do ano passado nos Estados Unidos. Na disputa contra o canadense Patrice Volny obteve uma vitória dividida entre os jurados, após a interrupção devido a um corte na testa do boxeador brasileiro no sexto round. O resultado manteve o boxeador invicto na carreira com 29 vitórias e 20 nocautes.
Esquiva, de 32 anos, ainda aguarda definição de quem será seu adversário pelo título mundial da IBF. O cazaque Gennady Gennadyevich Golovkin enfrentará o japonês Ryota Murata ainda sem data definida. O vencedor obrigatoriamente terá que desafiar o brasileiro ainda em 2022.

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- Estou focado nessa oportunidade e não vou deixar passar. A minha vez chegou e o Brasil terá um novo campeão de boxe. É só questão de tempo - completou o capixaba.
No fim do ano passado, o brasileiro renovou com a empresa promotora de boxe Top Rank por mais três temporadas. O acordo entre o pugilista e a o grupo de Bob Arum foi articulado pelo manager Sergio Batarelli. Esquiva Falcão está desde 2014.
No ano de 2022, além da aguardada disputa pelo cinturão e da exibição contra Yuri Fernandes, Esquiva deve entrar no ringue para mais uma luta contra um boxeador parecido com o provável adversário para se manter com ritmo e aperfeiçoar os golpes em busca do título mundial.

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