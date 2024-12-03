ES recebe Fórum de Formação com grandes nomes do esporte brasileiro

Nesta quarta-feira (4), o Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral (CNRAC) será palco do Fórum Estadual de Formação Esportiva do Espírito Santo. O evento acontece em parceria com o Instituto Viva Vida (IVV), a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest) e a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).

O fórum é nesta quarta-feira (04). Crédito: A Gazeta esportes

O Fórum do ES reunirá diversas autoridades esportivas, como os campeões olímpicos Lars Grael (vela), André Heller (vôlei de quadra) e Emanuel Rêgo (vôlei de praia), gestores de clubes, atletas, técnicos e demais profissionais do esporte para discutir a formação de atletas no Brasil. O evento é organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) em parceria com clubes, Secretarias de Estados e Sindicatos de Clubes.

Este evento faz parte de uma série de Fóruns Estaduais, que teve sua primeira edição em setembro de 2023, e já percorreu mais de 12 estados brasileiros nos últimos meses, com a participação, de quase 6 mil pessoas. E tem como foco principal a promoção do esporte e a divulgação das oportunidades oferecidas aos clubes pelo Programa de Formação de Atletas do CBC, além de fomentar o compartilhamento de conhecimentos sobre gestão esportiva.

Entre os destaques da programação, o Fórum contará com a participação de grandes nomes do esporte brasileiro e embaixadores do CBC, André Heller, Emanuel Rego e Lars Grael, compartilhando suas experiências e debatendo as melhores práticas para o desenvolvimento de novos talentos no esporte.

Além das palestras, o evento recebe orientações sobre o Programa de Formação de Atletas, bem como, os avanços e conquistas recentes, que serão apresentados pelo Gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, Emerson Appel.

Encerrando o dia, haverá um Jantar de Confraternização e a entrega do Prêmio “ Os Melhores do Ano ”, reconhecendo atletas e clubes que se destacaram em 2024. O evento promete ser uma grande celebração do esporte brasileiro e um marco para o desenvolvimento da formação esportiva no estado.

Confira a programação: