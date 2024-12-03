Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presenças confirmadas

ES recebe Fórum de Formação com grandes nomes do esporte brasileiro

Os campeões olímpicos Lars Grael (vela), André Heller (vôlei de quadra) e Emanuel Rêgo (vôlei de praia), gestores de clubes, atletas, técnicos e demais profissionais do esporte para discutir a formação de atletas no Brasil

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 13:59
Nesta quarta-feira (4), o Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral (CNRAC) será palco do Fórum Estadual de Formação Esportiva do Espírito Santo. O evento acontece em parceria com o Instituto Viva Vida (IVV), a Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest) e a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport).
O fórum é nesta quarta-feira (04).
O fórum é nesta quarta-feira (04). Crédito: A Gazeta esportes
O Fórum do ES reunirá diversas autoridades esportivas, como os campeões olímpicos Lars Grael (vela), André Heller (vôlei de quadra) e Emanuel Rêgo (vôlei de praia), gestores de clubes, atletas, técnicos e demais profissionais do esporte para discutir a formação de atletas no Brasil. O evento é organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) em parceria com clubes, Secretarias de Estados e Sindicatos de Clubes.
Este evento faz parte de uma série de Fóruns Estaduais, que teve sua primeira edição em setembro de 2023, e já percorreu mais de 12 estados brasileiros nos últimos meses, com a participação, de quase 6 mil pessoas. E tem como foco principal a promoção do esporte e a divulgação das oportunidades oferecidas aos clubes pelo Programa de Formação de Atletas do CBC, além de fomentar o compartilhamento de conhecimentos sobre gestão esportiva.
Entre os destaques da programação, o Fórum contará com a participação de grandes nomes do esporte brasileiro e embaixadores do CBC, André Heller, Emanuel Rego e Lars Grael, compartilhando suas experiências e debatendo as melhores práticas para o desenvolvimento de novos talentos no esporte.
Além das palestras, o evento recebe orientações sobre o Programa de Formação de Atletas, bem como, os avanços e conquistas recentes, que serão apresentados pelo Gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, Emerson Appel.
Encerrando o dia, haverá um Jantar de Confraternização e a entrega do Prêmio “Os Melhores do Ano”, reconhecendo atletas e clubes que se destacaram em 2024. O evento promete ser uma grande celebração do esporte brasileiro e um marco para o desenvolvimento da formação esportiva no estado.

Confira a programação:

  • 8h - Recepção, credenciamento e entrega de kits;
  • 9h - Abertura Oficial - Hino Nacional Brasileiro;
  • Pronunciamento das Autoridades:
  • Paulo Germano Maciel – Presidente do CBC
  • Fernando Bissoli – Presidente do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral
  • Vitor Duque de Freitas – Presidente da Associação Esportiva Siderúrgica Tubarão (AEST)
  • Eugenio Antonio Rocha – Presidente do Instituto Viva Vida
  • José Carlos Nunes – Secretário de Estado de Esportes do Espírito Santo

  • 10h - Vídeo Institucional da Fenaclubes
  • 10h10 - Emerson Luiz Appel – Esportes e Relações Institucionais do CBC – O Programa de Formação de Atletas do CBC
  • 11h10 - Lars Grael – Campeão Mundial e Medalhista Olímpico, Membro do Colegiado de Direção do CBC e Embaixador CBC
  • 12h10 - Almoço de Confraternização
  • 14h00 - Emanuel Rego – Campeão Olímpico e Mundial de Vôlei de Praia, Membro do Colegiado de Direção do CBC e Embaixador CBC
  • 15h00 - André Heller – Campeão Olímpico e Mundial de Vôlei de Quadra, Membro do Colegiado de Direção do CBC e Embaixador CBC
  • 16h00 - Encerramento - Programação técnica do Fórum
  • 20h00 - Jantar de Premiação "Os melhores do Ano" - promovido pela SESPORT (evento específico para convidados)

Veja Também

Projeto Paradesporto leva natação gratuita para crianças e jovens

São Pedro vence o Cali-EUA e fatura o bicampeonato da Americas Winners Cup

Conheça os 6 candidatos ao Troféu Rei Pelé, que elege os melhores atletas do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados