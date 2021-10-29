É hora de dar o play! E-Taça EDP das Comunidades começa neste sábado (30)

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A Gazeta e as comunidades campeãs serão conhecidas no dia 5 de dezembro, data da grande final. Chegou a hora! A E-Taça EDP das Comunidades de 2021 terá início neste sábado (30), com 44 equipes na disputa, divididas entre categoria masculina e feminina. Serão 198 partidas transmitidas ao vivo através do site dee as comunidades campeãs serão conhecidas no dia 5 de dezembro, data da grande final.

O palco da competição este ano é a antiga redação de A Gazeta, que passou por uma repaginada e já está preparada para receber os e-atletas. Serão adotados todos os protocolos para impedir a transmissão da Covid-19 durante a disputa das partidas, como distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

Os grupos já foram definidos para dar início ao campeonato. Atual campeã da categoria masculina, a comunidade de São Pedro já estava garantida como cabeça de chave do Grupo A da competição. Para começar a defesa do título, os meninos terão pela frente as equipes de Caieiras Velha, Dom Bosco e Padre Gabriel.

Muquiçaba, que venceu a E-Taça EDP das Comunidades de 2020 na categoria feminina, também estava garantida como cabeça de chave do Grupo A do torneio. No começo do caminho para o bi-campeonato virtual, as meninas vão encarar Gurigica e Barramares.

Grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021