Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • É hora de dar o play! E-Taça EDP das Comunidades começa neste sábado (30)
Futebol virtual

É hora de dar o play! E-Taça EDP das Comunidades começa neste sábado (30)

O palco da competição será a antiga redação de A Gazeta, que foi estruturada para receber os e-atletas e impedir a transmissão da Covid-19

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 19:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 out 2021 às 19:49
Chegou a hora! A E-Taça EDP das Comunidades de 2021 terá início neste sábado (30), com 44 equipes na disputa, divididas entre categoria masculina e feminina. Serão 198 partidas transmitidas ao vivo através do site de A Gazeta e as comunidades campeãs serão conhecidas no dia 5 de dezembro, data da grande final.
O palco da competição este ano é a antiga redação de A Gazeta, que passou por uma repaginada e já está preparada para receber os e-atletas. Serão adotados todos os protocolos para impedir a transmissão da Covid-19 durante a disputa das partidas, como distanciamento social e uso obrigatório de máscara.
Os grupos já foram definidos para dar início ao campeonato. Atual campeã da categoria masculina, a comunidade de São Pedro já estava garantida como cabeça de chave do Grupo A da competição. Para começar a defesa do título, os meninos terão pela frente as equipes de Caieiras Velha, Dom Bosco e Padre Gabriel.
Muquiçaba, que venceu a E-Taça EDP das Comunidades de 2020 na categoria feminina, também estava garantida como cabeça de chave do Grupo A do torneio. No começo do caminho para o bi-campeonato virtual, as meninas vão encarar Gurigica e Barramares.

Grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2021

Uma das grandes novidades da edição de 2021 é a premiação. Além de um console para cada integrante da equipe campeã, os vencedores vão levar para casa um curso de curta duração com a temática escolhida pelas equipes vencedoras. Com certeza, os meninos e meninas vão amassar o controle na disputa pela taça.

Veja Também

E-Taça EDP 2021: sorteio define os grupos do campeonato de futebol virtual

E-Taça EDP: comunidades conhecem regras do jogo em congresso técnico

Atuais campeões, São Pedro participa de quiz da E-Taça EDP das Comunidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol E-taça edp das Comunidades
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados