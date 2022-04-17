Conheça os vencedores da 9ª edição da Corrida da Penha em Vila Velha

A 9ª edição da Corrida da Penha
conheceu os respectivos vencedores na manhã deste domingo (17). Um dos primeiros eventos que marcam a Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo, foi realizada em um percurso de 7,1 km entre a Praça do Ciclista, em Itaparica, e a Prainha, em Vila Velha
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Após passar pelas avenidas Estudante José Julio de Souza, Antônio Gil Veloso, Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e até o Parque da Prainha, Gilmar Silvestre Lopes, de 33 anos, venceu a prova masculina com o tempo de 20m43s.
Entre as mulheres, quem cruzou a linha de chegada mais rápida que as demais competidoras foi Amanda Aparecida de Oliveira, com o tempo final de 24m30s.
Além do troféu de campeão, os vencedores, em ambas as categorias receberam um prêmio no valor de R$ 1,8 mil. Ao todo, a competição distribuiu aproximadamente R$ 12 mil entre os ganhadores nas respectivas categorias.