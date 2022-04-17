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Esporte e religião

Conheça os vencedores da 9ª edição da Corrida da Penha em Vila Velha

A prova de 7,1 km foi realizada na manhã deste domingo e marca o início das celebrações da Festa da Penha, dedicada à padroeira do Espírito Santo
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 abr 2022 às 10:04

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 10:04

Corrida da Penha
A 9ª edição da Corrida da Penha foi realizada na manhã deste domingo em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A 9ª edição da Corrida da Penha conheceu os respectivos vencedores na manhã deste domingo (17). Um dos primeiros eventos que marcam a Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo, foi realizada em um percurso de 7,1 km entre a Praça do Ciclista, em Itaparica, e a Prainha, em Vila Velha.
Após passar pelas avenidas Estudante José Julio de Souza, Antônio Gil Veloso, Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e até o Parque da Prainha, Gilmar Silvestre Lopes, de 33 anos, venceu a prova masculina com o tempo de 20m43s.
Corrida da Penha
Com pouco mais de 20m, Gilmar Silvestre Lopes venceu a prova masculina da Corrida da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Vencedores - Masculino

- Gilmar Silvestre Lopes (20m43s)
- Damião Ancelmo de Souza (21m02s)
- Jonilson Pinto Prates (21m21s)
- Flávio Carvalho Stumpf (21m24s)
- Valério de Souza Fabiano (21m31s)

9ª Corrida da Penha

PROVA FEMININA

Entre as mulheres, quem cruzou a linha de chegada mais rápida que as demais competidoras foi Amanda Aparecida de Oliveira, com o tempo final de 24m30s.
Corrida da Penha
Entre as mulheres, Amanda Aparecida de Oliveira chegou em primeiro lugar Crédito: Ricardo Medeiros

Vencedores - Feminino

- Amanda Aparecida de Oliveira (24m29s)
- Jaciane Barroso Araújo (25m27s)
- Camila Aparecida dos Santos (26m03s)
- Helena Pereira da Anunciação (26m51s)
- Tiane Marcarini Pinto (27m07s)

9ª Corrida da Penha

Além do troféu de campeão, os vencedores, em ambas as categorias receberam um prêmio no valor de R$ 1,8 mil. Ao todo, a competição distribuiu aproximadamente R$ 12 mil entre os ganhadores nas respectivas categorias.

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