Conheça os vencedores da 9ª edição da Corrida da Penha em Vila Velha

A 9ª edição da Corrida da Penha foi realizada na manhã deste domingo em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

9ª edição da Corrida da Penha conheceu os respectivos vencedores na manhã deste domingo (17). Um dos primeiros eventos que marcam a Festa da Penha, maior celebração religiosa do Espírito Santo, foi realizada em um percurso de 7,1 km entre a Praça do Ciclista, em Itaparica, e a Prainha, em Vila Velha

Após passar pelas avenidas Estudante José Julio de Souza, Antônio Gil Veloso, Castelo Branco, Rua Antônio Ataíde e até o Parque da Prainha, Gilmar Silvestre Lopes, de 33 anos, venceu a prova masculina com o tempo de 20m43s.

Com pouco mais de 20m, Gilmar Silvestre Lopes venceu a prova masculina da Corrida da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Vencedores - Masculino 1º - Gilmar Silvestre Lopes (20m43s)

2º - Damião Ancelmo de Souza (21m02s)

3º - Jonilson Pinto Prates (21m21s)

4º - Flávio Carvalho Stumpf (21m24s)

5º - Valério de Souza Fabiano (21m31s) 9ª Corrida da Penha

PROVA FEMININA

Entre as mulheres, quem cruzou a linha de chegada mais rápida que as demais competidoras foi Amanda Aparecida de Oliveira, com o tempo final de 24m30s.

Entre as mulheres, Amanda Aparecida de Oliveira chegou em primeiro lugar Crédito: Ricardo Medeiros

Vencedores - Feminino 1º - Amanda Aparecida de Oliveira (24m29s)

2º - Jaciane Barroso Araújo (25m27s)

3º - Camila Aparecida dos Santos (26m03s)

4º - Helena Pereira da Anunciação (26m51s)

5º - Tiane Marcarini Pinto (27m07s) 9ª Corrida da Penha