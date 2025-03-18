Com três categorias, circuito de mountain bike agita Guarapari

Circuito de mountain bike agita Guarapari Crédito: Guarapari Cycling

Os fãs de esportes radicais podem se preparar para assistir um evento com muita aventura no dia 30 de março (domingo). O município de Guarapari, na Região Metropolitana do Espírito Santo, vai sediar a 1ª etapa do Circuito Guarapari de Mountain Bike, com um percurso de mais de 40 quilômetros, no bairro Bueno Aires.

A competição vai acontecer nas trilhas da Eco Bike. Largada e chegada acontecem na praça do centro do bairro. Além da busca dos atletas por novos desafios, e na ambição de subir ao pódio, o evento também tem o intuito de ressaltar as belezas da cidade, fomentar o turismo e mostrar a força do esporte de montanha.

O credenciamento dos atletas acontece a partir das 6h e vai até até 7h30. A largada da categoria Pro (47 km passando por asfalto, estrada de chão batido, trilhas e propriedade particular, com ganho de elevação de 1.400 metros) acontece às 7h50. Na sequência, às 8h, acontece a largada da categoria Sport (27 km passando por asfalto e estrada de chão batido, com ganho de elevação de 700 metros); E, às 8h05, largam os ciclistas da categoria Turismo ( 17 km passando por asfalto e estrada de chão batido, com ganho de elevação de 400 metros).