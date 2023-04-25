Surfe

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino avança às fases decisivas

Categorias Profissional e Master definiram as atletas que seguem para as oitavas de final; Pro Júnior concluiu a classificação para às semifinais

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 20:39

Redação de A Gazeta

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino acontece em Jacaraípe, na Serra Crédito: Imagens IBC World Bodyboarding Tour /Instituto Neymara Carvalho
A fase decisiva do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro está chegando. Nesta terça-feira (25), na praia de Jacaraípe, no Espírito Santo, três categorias avançaram nas disputas e entraram na parte mais disputada da competição. Enquanto as categorias Profissional e Master definiram as atletas que seguem para as oitavas de final, a Pro Júnior concluiu a classificação para as semifinais.
As profissionais abriram e fecharam o dia na água. Nas primeiras quatro baterias, duas atletas avançaram em cada uma e conquistaram a vaga direta nas oitavas: Namika Yamashita (JPN), Neymara Carvalho (BRA), Joselani Amorim (BRA) e Alexandra Rinder (CNY) passaram em primeiro, enquanto Maíra Viana (BRA), Maylla Venturin (BRA), Sari Ohara (JPN) e Teresa Miranda (CNY) conquistaram a segunda vaga.
Na segunda parte da disputa, as competidoras que ficaram por último na primeira prova tiveram mais uma oportunidade para avançar às oitavas. As surfistas que se deram melhor foram Joana Schenker (POR), Naara Carolyne (BRA), Dalete Mousinho (BRA) e Mariana Rosa (POR).
Chegando cada vez mais perto da grande final, a categoria Pro Júnior conheceu suas semifinalistas. Na primeira bateria do dia, Bianca Simões (BRA) conseguiu o melhor resultado, somando 9.90, seguida por Luana Dourado (POR) com 7.90. A segunda chave foi muito disputada e terminou com Luna Hardman (BRA) em primeiro, com 11.75, seguida por Aayara Tabalno (HAW), que fez 9.50. As quatro avançam para a próxima fase em busca da vaga na decisão.
Já a categoria Master chegou nas oitavas de final com ótimas disputas e provas de arrepiar. As grandes vencedoras das oito baterias disputadas foram Catarina Sousa (POR), Maylla Venturin (BRA), Soraia Rocha (BRA ), Joselani Amorim (BRA), Mariana Nogueira (BRA), Elizangela Fragoso (BRA), Karla Costa (HAW) e Graziela Monteiro (BRA). Também avançaram para a próxima etapa Adriane Oliveira (BRA), Gica Vargas (BRA), Dadá Oliveira (BRA), Juliana Dourado (BRA), Clarissa Barros (BRA), Gutta Borges (BRA), Naara Carolyne (BRA) e Francis Aoto (BRA).

Serviço

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino - Wahine Bodyboarding PRO
  • Data: 21 a 29 de abril, das 8 às 16h
  • Local: Praia de Jacaraípe, na Serra
  • Entrada gratuita
  • Classificação livre

