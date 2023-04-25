Pai

Touro Moreno sai em defesa de Yamaguchi Falcão após críticas por derrota

Pugilista capixaba deixou o sonho de se tornar campeão mundial dos supermédios escapar após sofrer sua primeira derrota no boxe profissional

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 19:27

Redação de A Gazeta

Touro Moreno saiu em defesa de Yamaguchi Falcão após derrota Crédito: Touro Moreno/Acervo Pessoal
Após o pugilista capixaba Yamaguchi Falcão ter sido derrotado na noite do último sábado (22), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para o cubano David Morrell, na luta que valia o cinturão dos supermédios (até 76,2 kg), muitos internautas criticaram a atuação do brasileiro, que foi derrotado de forma avassaladora no primeiro round. Nesta terça-feira (25), o ex-lutador e pai de Yamaguchi, Touro Moreno, saiu em defesa do filho nas redes sociais.  
“Depois que ele perdeu, quase todo mundo que eu encontro diz que o Yamaguchi errou, que ele começou assim e era para ter feito aquilo. Eu não sabia que no Brasil tinha tanto professor de boxe”, disparou Touro Moreno. Confira a publicação no vídeo abaixo.
Yamaguchi Falcão também compartilhou o vídeo de defesa do pai nas suas redes sociais e recebeu o carinho de seus fãs. "Te amo pai!! Você me conhece e sabe o que passei pra chegar onde eu tô e te agradeço por sempre ter sido meu parceiro. Obrigado família!", declarou. 
Com a derrota, Yamaguchi dá uns passos atrás na corrida pelo cinturão mundial dos supermédios, e ainda não tem previsão de retorno aos ringues.

