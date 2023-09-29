Capixaba promete vitória em pesagem oficial do Jungle Fight, em Vila Velha

A pesagem oficial contou com a presença de Erick Silva, capixaba e ex-lutador do UFC, Walid Ismail, criador do Jungle Figth, e Nunes, secretário de esportes do Espírito Santo. "Nossa expectativa para o evento é muito grande, foram necessárias somente 4h para que os ingressos fossem todos vendidos, e isso só mostra o interesse dos capixabas no MMA", declarou o secretário, que espera receber mais eventos deste porte em outros municípios do estado.