Capixaba promete vitória em pesagem oficial do Jungle Fight, em Vila Velha

Um clássico dos eventos de luta, a pesagem do Jungle Fight 120 aconteceu na tarde desta sexta-feira (29), no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha, local onde acontecem as lutas no sábado (30). Os 24 lutadores, entre eles 11 capixabas, subiram na balança para medirem seus pesos e fazer o famoso momento da encarada no adversário.
O evento começou às 14h e a maioria dos atletas bateram os pesos das categorias em que vão lutar. Aqueles que não bateram, terão um valor de 20% da premiação para o adversário. O capixaba Vitor Costa, de Conceição da Barra, foi o último a subir na balança e foi bastante aclamado pelos presentes no ginásio.
O lutador de 23 anos vai fazer a luta principal do noite contra Rafael 'Cabeça', de Minas Gerais, e bateu o peso da categoria peso-médio (até 84 kg). Após a encarada, o capixaba pegou o cinturão e o levantou. "O campeão chegou. O cinturão vai ficar no Espírito Santo, podem ter certeza disso", declarou Vitor, demonstrando bastante confiança na vitória.
A pesagem oficial contou com a presença de Erick Silva, capixaba e ex-lutador do UFC, Walid Ismail, criador do Jungle Figth, e Nunes, secretário de esportes do Espírito Santo. "Nossa expectativa para o evento é muito grande, foram necessárias somente 4h para que os ingressos fossem todos vendidos, e isso só mostra o interesse dos capixabas no MMA", declarou o secretário, que espera receber mais eventos deste porte em outros municípios do estado.
Sobre o evento
O Jungle Fight 120 acontece neste sábado (30), no Ginásio Tartarugão, em Vila Velha. O evento, que começa a partir das 18h30, marca os 20 anos da criação da competição. São 11 anos desde a última edição do maior torneio de MMA da América Latina no estado. As lutas terão transmissão ao vivo do Canal Combate, e a disputa principal será transmitida na TV Gazeta, após o programa Altas Horas.
Card do Jungle Fight 120
- 84kg: Vitor Costa x Rafael "Cabeça" Silva de Souza - Cinturão
- 70kg: Jonas Paulino Coelho x Itamar dos Santos Junior
- 57kg: Layze Cerqueira x Thalita Soares
- 61kg: Hamyrez Oliveira x Salmy Silva
- 57kg: Frank "Jagunço" x Douglas “Puro Osso” Cunha
- 84kg: Renan Shampoo x Vandirson Alves do Nascimento
- 84kg: Jair Junior x Maicon Kobayashi
- 61kg: Daniel Conceição x Luiz Carlos Aranha
- 61kg: Pedro Saith x Wesley "Amazonas"
- 84kg: David Pereira de Souza x Linniker Braulio
- 70kg: Caio Caetano Araujo x Mathias Guedes