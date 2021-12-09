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Aos 10 anos, capixaba conquista etapas no ES e mira Brasileiro de Kart

Murilo Duarte venceu todas as corridas que disputou no Capixaba deste ano e agora espera mandar bem no Brasileiro que  começou em Santa Catarina
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 dez 2021 às 17:59

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 17:59

Murilo Duarte, de 10 anos, é capixaba e disputa etapas de kart em todo o Brasil
Murilo Duarte, de 10 anos, é capixaba e disputa etapas de kart em todo o Brasil Crédito: Arquivo pessoal
Na areia, no gramado, na tatame ou na pista, há sempre um representante do Espírito Santo em ação nos esportes ao redor do Brasil e pelo mundo. Um dos mais jovens é Murilo Santos Duarte, de apenas 10 anos. O capixaba nascido em Vitória ficou em 3º lugar na última edição do Campeonato Capixaba de Kart, vencendo todas as corridas que disputou na categoria cadete, com pilotos de 8 a 11 anos. Com a confiança do pai e do reparador por uma boa campanha, ele agora mira o Campeonato Brasileiro, que começou esta semana e vai até o sábado (11), em Santa Catarina.
Na primeira experiência em um campeonato estadual, Murilo terminou a competição como terceiro colocado. Geraldo Menbamha, preparador de corrida do capixaba, ressalta que Murilo não participou das seis primeiras etapas do campeonato. A pontuação foi conquistada disputando 12 das 18 etapas. Segundo o pai, Luiz Gustavo, Murilo venceu todas as corridas que participou.
A entrada tardia na competição aconteceu por conta da mudança da Bahia, onde a família morou por um tempo, para o Espírito Santo, local onde Murilo nasceu. Apesar de ter tido 100% de aproveitamento, o garoto ficou a 25 pontos do primeiro colocado no Capixaba. Para o pai, Murilo é forte candidato a conquistar o título no ano que vem. Seria a primeira taça do capixaba de 10 anos.
"Avaliamos que essa seria uma conquista importante. Pensando nos gastos para correr de kart no Espírito Santo e no restante do Brasil, além do nível das competições nacionais, vencer o Campeonato Estadual seria muito importante para o desenvolvimento do Murilo", diz Luiz Gustavo.
Murilo Duarte, de 10 anos, é capixaba e disputa etapas de kart em todo o Brasil
Murilo Duarte corre de kart há dois anos Crédito: Arquivo pessoal
Mas antes de planejar o Capixaba de 2022, o pai e o preparador focam no Brasileiro, que acontece em Santa Catarina. Geraldo Menbamha, conhecido como Tatu, elogia o desempenho do garoto e diz que é possível brigar pelo título brasileiro.
"O Murilo é um piloto dedicado, escuta bastante os conselhos. Dá pra brigar pelo título do Brasileiro. Ele já tem alguma experiência a nível nacional, por isso estamos confiantes"
Geraldo Menbamha - Preparador da GTM Racing
O pai reitera a confiança, mas acredita que é possível considerar um bom desempenho caso o filho termine a competição entre os dez primeiros. "Vamos receber um troféu pessoal caso isso aconteça. Os melhores pilotos estarão lá", afirma.

INÍCIO NO ESPORTE

Apesar de ter apenas 10 anos, Murilo Santos Duarte já participou de algumas competições no Brasil. Luiz Gustavo conta que a pilotagem começou em um autódromo na Bahia, onde a família morava há dois anos.
Murilo Duarte, de 10 anos, é capixaba e disputa etapas de kart em todo o Brasil
Murilo posa ao lado de uma imagem do ídolo Ayrton Senna Crédito: Arquivo pessoal
O pai levou o filho para brincar de kart e ficou surpreso com o desempenho já no primeiro contato com o carro. Nos dias seguintes, voltou a incentivar Murilo. Segundo Luiz Gustavo, mecânicos chegaram a elogiar a forma como o capixaba se portava na pista, até mesmo em dias chuvosos.
Em dois anos, Murilo mudou a rotina de treinos, começou a receber preparo físico. Os treinos com o kart acontecem sempre aos finais de semana, uma vez que o capixaba estuda de segunda a sexta-feira. A rotina fica um pouco mais puxada em semanas de competição.

FOCO NO BRASILEIRO

Mais de 70 atletas da categoria cadete, com pilotos de 8 a 11 anos idade, devem participar do Campeonato Brasileiro em Santa Catarina neste ano. Os  primeiros dias foram dedicados à parte administrativa, sorteio de equipamentos, vistorias. Agora acontecem as classificatórias, e no sábado (11) as finais. A competição acontece em uma pista do Beto Carrero.
De acordo com Tatu, a experiência obtida por Murilo em dois anos deve ser suficiente para uma boa classificação. Ele diz que cerca de 35 pilotos largam na etapa final em busca do título.

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