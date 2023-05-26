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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 27 e 28/05

Fim de semana será agitado com o Estação Esporte, jogos da Copa ES, Brasileirão Série D e disputas radicais nas montanhas capixabas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 mai 2023 às 17:39

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 17:39

Sábado (27)

  • Estação Esporte - Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

    Com abertura às 7h da manhã no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, na Sesport, em Bento Ferreira, o projeto vai promover atividades de vôlei, vôlei de praia, futsal, handebol, futebol, ginástica, skate, e muito mais!

    Além das atividades em Vitória, o projeto vai passar pela Estação Cidadania de Ilha das Flores, em Vila Velha. Já na Serra, as atividades acontecem na Estação Cidadania e Cultura de Novo Porto Canoa, e em Cariacica, é a Estação Cidadania de Itacibá que vai sediar o evento.

  • Polenta OFF Road - Venda Nova do Imigrante

    A partir de oito da manhã, disputas de motocross, mountain bike, trail run, big trail e UTV são realizadas, agitando a região das Montanhas Capixabas.

    Ao todo, são cerca de mil quilômetros de competição, em circuitos que passam por Conceição do Castelo, Brejetuba, Castelo, Afonso Cláudio e Domingos Martins, além do ponto de partida, que é em Venda Nova, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.

  • Brasileirão Série D

    Vitória x Democrata-GV
    Horário: 15h
    Local: Salvador Costa, Bento Ferreira - Vitória
    Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)
    Transmissão: Tempo Real do ge/ES;

    Athletic-MG x Real Noroeste
    Horário: 16h *
    Local: Joaquim Portugal, São João Del Rei (MG)
    Transmissão: Tempo Real do ge/ES;

  • Copa Espírito Santo 

    Rio Branco VNI x Pinheiros
    Horário:     15h
    Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

    São Mateus x G.E.L
    Horário: 15h
    Local: João Soares de Moura, Pinheiros
    Ingressos: (sem informações)

    Rio Branco A.C x Serra
    Horário: 15h
    Local: Kleber Andrade Cariacica
    Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

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