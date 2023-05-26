Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 27 e 28/05

Sábado (27)
- Estação Esporte - Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
Com abertura às 7h da manhã no Complexo Esportivo Jayme Navarro de Carvalho, na Sesport, em Bento Ferreira, o projeto vai promover atividades de vôlei, vôlei de praia, futsal, handebol, futebol, ginástica, skate, e muito mais!
Além das atividades em Vitória, o projeto vai passar pela Estação Cidadania de Ilha das Flores, em Vila Velha. Já na Serra, as atividades acontecem na Estação Cidadania e Cultura de Novo Porto Canoa, e em Cariacica, é a Estação Cidadania de Itacibá que vai sediar o evento.
- Polenta OFF Road - Venda Nova do Imigrante
A partir de oito da manhã, disputas de motocross, mountain bike, trail run, big trail e UTV são realizadas, agitando a região das Montanhas Capixabas.
Ao todo, são cerca de mil quilômetros de competição, em circuitos que passam por Conceição do Castelo, Brejetuba, Castelo, Afonso Cláudio e Domingos Martins, além do ponto de partida, que é em Venda Nova, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.
- Brasileirão Série D
Vitória x Democrata-GV
Horário: 15h
Local: Salvador Costa, Bento Ferreira - Vitória
Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)
Transmissão: Tempo Real do ge/ES;
Athletic-MG x Real Noroeste
Horário: 16h *
Local: Joaquim Portugal, São João Del Rei (MG)
Transmissão: Tempo Real do ge/ES;
- Copa Espírito Santo
Rio Branco VNI x Pinheiros
Horário: 15h
Local: Olímpio Perim, Venda Nova do Imigrante
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
São Mateus x G.E.L
Horário: 15h
Local: João Soares de Moura, Pinheiros
Ingressos: (sem informações)
Rio Branco A.C x Serra
Horário: 15h
Local: Kleber Andrade Cariacica
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)