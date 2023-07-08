Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 08 e 09/07

A Agenda Esportiva de A Gazeta chega para te atualizar com as principais competições esportivas ao redor do Espírito Santo. Seja nas quadras, campos, pistas ou nos mares, as melhores disputas do ES estão aqui. Fique ligado no que é destaque entre os dias 08 e 09 de julho!
Sábado (8)
- Capixabão Feminino - 4ª rodada
Prosperidade x Serra
Local: Humberto Scaramussa, Vargem Alta
Horário: 15h
- Copa Espírito Santo - 10ª rodada
G.E.L x Sport
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Pinheiros x Capixaba
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Rio Branco x Porto Vitória
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 17h30
- Copa ES de Basquete
Marlins B x Feu Rosa
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 17h
Domingo (9)
- Corrida da Vida
Local: Bairro Resistência, Vitória
Horário: 7h
Percurso: 5km de corrida e 3km de caminhada
- Circuito Norte Capixaba de Corrida de Rua - 4ª etapa
Local: Ginásio de Esportes de Nova Venécia
Horário: 7h30
Percurso: 6km e 12km
- Copa ES de Basquete
20 do 11 x Colatina
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 11h
Aracruz x Selva
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 13h
CESB x Imigrantes
Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
Horário: 15h
- Capixabão Feminino - 4ª rodada
Vilavelhense x Vila Nova
Local: Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha
Horário: 15h
São Geraldo x Estadual
Local: Campo do São Geraldo, Serra
Horário: 15h
Guarapariense x Harpia F.C
Local: Campo do Aliança, Guarapari
Horário: 15h
- Campeonato Brasileiro Série D - 12ª rodada
Vitória x Real Noroeste
Local: Salvador Costa, Vitória
Horário: 15h
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)