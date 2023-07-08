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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES entre 08 e 09/07

Capixabão Feminino, Copa ES, corridas de rua e capixabas em campo pelo Brasileirão Série D são os destaques! Fique por dentro de horários e como acompanhar

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 11:09

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 jul 2023 às 11:09
A Agenda Esportiva de A Gazeta chega para te atualizar com as principais competições esportivas ao redor do Espírito Santo. Seja nas quadras, campos, pistas ou nos mares, as melhores disputas do ES estão aqui. Fique ligado no que é destaque entre os dias 08 e 09 de julho!

Sábado (8)

  • Capixabão Feminino - 4ª rodada

    Prosperidade x Serra
    Local:     Humberto Scaramussa, Vargem Alta
    Horário: 15h

  • Copa Espírito Santo - 10ª rodada

    G.E.L x Sport
    Local: Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h

    Pinheiros x Capixaba
    Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h

    Rio Branco x Porto Vitória
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 17h30

  • Copa ES de Basquete

    Marlins B x Feu Rosa
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 17h

Domingo (9)

  • Corrida da Vida
    Local:     Bairro Resistência, Vitória
    Horário: 7h
    Percurso: 5km de corrida e 3km de caminhada

  • Circuito Norte Capixaba de Corrida de Rua - 4ª etapa
    Local: Ginásio de Esportes de Nova Venécia
    Horário: 7h30
    Percurso: 6km e 12km

  • Copa ES de Basquete

    20 do 11 x Colatina
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 11h

    Aracruz x Selva
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 13h

    CESB x Imigrantes
    Local: Ginásio Jones dos Santos Neves, Vitória
    Horário: 15h

  • Capixabão Feminino - 4ª rodada

    Vilavelhense x Vila Nova
    Local: Manoel de Araújo Oliveira, Vila Velha
    Horário: 15h

    São Geraldo x Estadual 
    Local: Campo do São Geraldo, Serra
    Horário: 15h

    Guarapariense x Harpia F.C
    Local:     Campo do Aliança, Guarapari
    Horário: 15h

  • Campeonato Brasileiro Série D - 12ª rodada

    Vitória x Real Noroeste
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

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