Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 03 e 04/06

Sábado (3)
- Ultramaratona do Espírito Santo - 100km
Largada: Praia Central de Anchieta
Chegada: Praça do Ciclista, Vila Velha
Horário: 5h30
- Campeonato Estadual de VA'A - Canoa Havaiana - 2ª etapa
Local: Praia do Morro, Guarapari, próximo ao Morro da Pescaria
Horário: 7h
Mais detalhes: Estadual de VA'A
- Circuito Estadual de Surfe - 1ª etapa
Local: Praia do Buraco, Vila Velha
Horário: 7h (sábado e domingo)
Categorias: Sub-12 ao sub-18, Open Masculino e Feminino Adulto
- Match Race de Vela
Local: Praça dos Namorados, em Vitória
Horário: 11h (sábado e domingo)
Mais detalhes: Match Race em Vitória
- Copa Espírito Santo - 5ª rodada
Nova Venécia x Porto Vitória
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Serra x G.E.L
Local: Robertão, Serra
Horário: 15h
Ingressos:
Brasil Capixaba x São Mateus
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Pinheiros x Rio Branco
Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Horário: 15h
Ingressos: R$ 10 (geral)
- Brasileirão Série D - 5ª rodada
Vitória x Athletic (MG)
Local: Salvador Costa, Vitória
Horário: 15h
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Democrata G.V (MG) x Real Noroeste
Local: Mamudão, Governador Valadares
Horário: 16h (domingo)
Ingressos: R$ 10 a R$ 100 (diversos setores)
Domingo (4)
- Corrida das Lagoas - 7km
Largada: Praia de Carapebus, Serra
Horário: 7h
- 11º Desafio de Ciclismo São José de Anchieta
Largada: Praia de Camburi, Vitória
Chegada: Santuário de São José de Anchieta
Horário: 7h30