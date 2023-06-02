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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 03 e 04/06

Ultramaratona, futebol e surfe são os destaques dessa semana! Veja como e onde acompanhar
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

02 jun 2023 às 06:43

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 06:43

Sábado (3)

  • Ultramaratona do Espírito Santo - 100km
    Largada: Praia Central de Anchieta
    Chegada: Praça do Ciclista, Vila Velha
    Horário: 5h30
  • Campeonato Estadual de VA'A - Canoa Havaiana - 2ª etapa
    Local:     Praia do Morro, Guarapari, próximo ao Morro da Pescaria
    Horário: 7h
    Mais detalhes: Estadual de VA'A

  • Circuito Estadual de Surfe - 1ª etapa
    Local: Praia do Buraco, Vila Velha
    Horário: 7h (sábado e domingo)
    Categorias: Sub-12 ao sub-18, Open Masculino e Feminino Adulto
  • Match Race de Vela
    Local:     Praça dos Namorados, em Vitória
    Horário: 11h (sábado e domingo)
    Mais detalhes: Match Race em Vitória

  • Copa Espírito Santo - 5ª rodada

    Nova Venécia x Porto Vitória
    Local:     Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

    Serra x G.E.L
    Local: Robertão, Serra
    Horário: 15h
    Ingressos: 

    Brasil Capixaba x São Mateus
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

    Pinheiros x Rio Branco
    Local: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 10 (geral)

  • Brasileirão Série D - 5ª rodada

    Vitória x Athletic (MG)
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

    Democrata G.V (MG) x Real Noroeste
    Local: Mamudão, Governador Valadares
    Horário: 16h (domingo)
    Ingressos: R$ 10 a R$ 100 (diversos setores)

Domingo (4)

  • Corrida das Lagoas - 7km
    Largada:     Praia de Carapebus, Serra
    Horário: 7h

  • 11º Desafio de Ciclismo São José de Anchieta
    Largada:     Praia de Camburi, Vitória
    Chegada: Santuário de São José de Anchieta
    Horário: 7h30
Cronograma do Desafio de Ciclismo de São José de Anchieta
Cronograma do Desafio de Ciclismo de São José de Anchieta Crédito: Divulgação / FESC

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