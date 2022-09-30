Agenda Esportiva #12: confira as competições do fim de semana no Espírito Santo

SÁBADO (1º)
- Torneio FAC Absoluto
Horário: 8h15
Local: Clube Álvares Cabral, Bento Ferreira - Vitória
Entrada franca
- Capixabão Série B - Semifinais
SÃO MATEUS x PORTO VITÓRIA
Local: Estádio Municipal de Pinheiros
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
JAGUARÉ x ATLÉTICO ITAPEMIRIM
Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
Horário: 15h
Transmissão: Eleven Sports
Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
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