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  • Agenda Esportiva #12: confira as competições do fim de semana no Espírito Santo
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva #12: confira as competições do fim de semana no Espírito Santo

O fim de semana será agitado com as eleições, mas ainda no sábado, o esporte capixaba se movimenta com as competições estaduais. Confira!
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

30 set 2022 às 12:45

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 12:45

SÁBADO (1º)

  • Torneio FAC Absoluto
    Horário:     8h15
    Local: Clube Álvares Cabral, Bento Ferreira - Vitória
    Entrada franca

  • Capixabão Série B - Semifinais

    SÃO MATEUS x PORTO VITÓRIA
    Local:     Estádio Municipal de Pinheiros
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports
    Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

    JAGUARÉ x ATLÉTICO ITAPEMIRIM
    Local: Centro Esportivo Conilon, Jaguaré
    Horário: 15h
    Transmissão: Eleven Sports
    Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

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