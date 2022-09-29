Capixaba com chances reais de conquistar o Mundial Pro Júnior de Bodyboard

Paulo Galatti busca apoio para disputar final do Mundial na Espanha Crédito: Reprodução / Instagram @paulogalatti_

O capixaba Paulo Galatti, de 17 anos, é um dos nomes da nova geração do esporte capixaba que promete brilhar em grandes competições. O atleta, é o único representante brasileiro na categoria Pro Júnior de bodyboard, e se prepara para a etapa final do Circuito Mundial, que será realizada na Ilha de Gran Canária, na Espanha, entre os dias 15 e 30 de outubro.

Além da disputa na ilha espanhola, o capixaba concorre ao top 3 do Circuito Brasileiro. Paulo tem no currículo a conquista do Capixaba Open de 2021, e já conquistou o lugar mais alto do pódio na etapa do Mundial que foi realizada em Marcona, no Peru, neste ano.

RUMO AO MUNDIAL

O jovem conta sobre a rotina de treinos e a jornada da disputa do Mundial. “Estou treinando três vezes por semana com o INC e faço acompanhamento nutricional e fisioterapêutico. Na caminhada até aqui, o mais complicado é a falta de patrocínio. Porém, a força de vontade me faz conquistar os objetivos e me concentro em buscar o meu melhor”, frisou Paulo.

Treinando firme para superar os adversários do topo do ranking, que são de Espanha, Peru e Portugal, Paulo mantém a confiança em seus resultados e prega humildade para chegar bem ao título do Mundial, que ele disputa pela primeira vez. Até aqui, o Mundial teve seis etapas, mas por questões financeiras, Paulo só esteve presente em três. E quando foi, não desperdiçou a oportunidade. “Na primeira vez, conquistei o bronze, em Lurín, no Peru. Na segunda viagem faturei o ouro, em Marcona, também no Peru, e na última etapa fiquei em 5º lugar, em Antagofasta, no Chile.”

Em busca da viagem para a sétima etapa, na Espanha, Paulo precisa arrecadar R$ 15 mil para custear a viagem. Para isso, lançou uma vaquinha on-line e campanha nas redes sociais, onde busca o apoio de pessoas que possam colaborar com o seu sonho.

“Através do projeto Juntos Nessa Onda, parceria do Instituto Neymara Carvalho (INC) com a ArcelorMittal, garanto o material necessário para a prática do esporte, preparador físico, prancha e pé de pato. Mas para custear despesas como inscrição, passagens, estadia e alimentação, infelizmente não tenho”, contou Paulo em entrevista para A Gazeta.

Na luta para seguir o seu objetivo e carregar a bandeira do Espírito Santo ao redor do mundo, Paulo conta que o esporte é o maior ponto de apoio para sua vida. “O bodyboard é para mim um conjunto de emoções e experiências importantes como atleta e como pessoa. Pois envolve família, estudos, profissão, amizades e tudo precisa estar interligado para que os resultados sejam positivos”, finalizou com otimismo.

COLABORE COM O CAPIXABA PAULO GALATTI NA BUSCA PELO TROFÉU MUNDIAL DE 2022: