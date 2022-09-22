Capixabas querem fazer bonito na Copa das Federações de Beach Tennis

Camila Bonesi, atleta capixaba de beach tennis Crédito: Reprodução / Instagram

7ª Copa das Federações de Beach Tennis, a principal competição da modalidade, que reúne cerca de 1.200 atletas de todo o Entre os dias 12 e 15 de outubro, atletas capixabas embarcam para Santa Catarina , para a disputa da, a principal competição da modalidade, que reúne cerca de 1.200 atletas de todo o Brasil

A Copa das Federações 2022 será realizada no mesmo local do último ano, na Arena Maniacs, em Biguaçu-SC. A delegação capixaba contará com 48 atletas, nas categorias Pro, A, B, C, sub-14, sub-18, master (acima de 40 anos), tanto no naipe masculino, quanto no feminino.

De acordo com Anderson Richa, vice-presidente da Federação Espírito-santense de Tênis (FET), o beach tennis é um esporte em expansão no Estado . “O beach tennis é o esporte que mais cresce no Espírito Santo. A prática só aumenta em todas as praias do Estado, principalmente na Praia de Camburi, em Vitória ”.

No Brasil, nenhuma competição da modalidade está acima da Copa das Federações, e ao nível mundial, a disputa mais importante é o World Tour. Para competições maiores, Anderson acredita que o ES pode figurar em breve. “Já temos vários atletas capixabas no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). O que possui melhor classificação é o atleta Álvaro Campanharo, que será um dos capitães da equipe do Espírito Santo na Copa das Federações”, contou Richa.

Para a viagem até Santa Catarina, os atletas arcam apenas com o transporte. As demais despesas, como inscrição, uniforme e hospedagem são pagas pela FET.

OTIMISMO PARA A COMPETIÇÃO

Camila Bonesi, que disputa na categoria B Feminina, também irá representar o Espírito Santo na disputa no Sul do País. Ela conta com felicidade sobre a oportunidade de participar da Copa das Federações. “Estou muito feliz com a convocação e por poder representar o nosso Estado na mais nova modalidade esportiva que só vem crescendo! Expectativa a mil em levar nossa bandeira para conhecer e jogar os dias de competição perto dos melhores atletas do País”, contou.

Camila também demonstra confiança em bons resultados para a delegação capixaba. “Hoje temos vários atletas com grande potencial que já vem apresentando bons resultados em outras competições nacionais. Acredito que teremos ótimos jogos e nível alto com a turma que está indo pelo Estado”, afirmou a atleta.

Camila Bonesi tem otimismo para os resultados do Espírito Santo na Copa das Federações Crédito: Arquivo Pessoal

COMO FUNCIONA A COPA

As entidades estaduais filiadas à Confederação Brasileira de Tênis (CBT), disputam, na modalidade beach tennis, entre si em diversas categorias. O Estado que obtiver o maior número de pontos será considerado o Campeão Brasileiro.

Estão aptos para participar todos os atletas filiados em suas respectivas Federações Estaduais, que também devem estar vinculadas à CBT. Além de estarem adimplentes com a taxa anual do beach tennis da Confederação Brasileira e possuírem ranking reconhecido pela entidade. Em todas as categorias, são disputados até três jogos, sendo um de dupla feminina, um de dupla masculina e um de dupla mista.

No dia 11 de outubro, na Arena Maniacs, às 18 horas, será realizado o sorteio de chaves e confrontos da competição, e os competidores capixabas irão conhecer os adversários na disputa da Copa.