Entrega de kits da 31° Dez Milhas Garoto começa nesta sexta-feira (23)

Será o retorno do evento após pausa forçada pela pandemia Crédito: Manoel Henrique Silva

Uma das competições de corrida mais tradicionais do Espírito Santo e uma das mais importantes do país está chegando. A 31° edição das Dez Milhas Garoto, a corrida mais doce do Brasil, inicia suas atividades já nesta sexta-feira (23), com a primeira entrega de kits aos competidores na fábrica de chocolates da Garoto. A prova principal será no domingo (25), com largada na Praia de Camburi, Vitória, chegando em frente a Garoto, Vila Velha, totalizando 16,09 Km de prova.

No domingo, o cronograma prevê o início às 7h10, com a categoria dos cadeirantes. Depois, às 7h15, é a vez da categoria Elite Feminino. Por último, Elite Masculino e demais categorias saem às 7h30. O horário de retirada dos kits na sexta (23) será de 9h às 19h, e no sábado (24) será das 8h às 16h. No dia da corrida não haverá entrega de kits.

Uma das atrações da programação a 19ª edição da Corrida Garotada terá um novo local. Agora, o evento que acontece no sábado (24), a partir das 8h, será realizado em um percurso montado no Shopping Vitória. O intuito é incentivar a prática esportiva entre jovens de 6 a 17 anos, com provas que variam de 200m a 1.600m, conforme a idade dos participantes.

Haverá também, no mesmo local, a Cachorrida. Será a primeira corrida e caminhada pet, que terá um total de 1,6m (uma milha). A entrega de kits será no estacionamento coberto da Garoto.