Espírito Santo conquista o sub-17 de basquete dos Jogos da Juventude

Espírito Santo voltou de Aracaju com o título, conquistado de forma incontestável Crédito: Instituto Viva Vida/Divulgação

A edição de 2022 dos Jogos da Juventude aconteceu entre os dias 12 a 19 de setembro, em Aracaju, Sergipe. Representando o Espírito Santo, os meninos do Instituto Viva Vida/Cetaf conquistaram a Terceira Divisão sub-17 de basquete. O título veio após vencer o representante do Amazonas na final pelo placar de 92 a 36.

O treinador da equipe, João Victor, atribuiu o sucesso na competição ao entrosamento dos jogadores. “Já tinha dito antes de viajarmos que iriamos brigar pelo título. Nós viemos de dois brasileiros com os mesmos jogadores lá do Cetaf, então chegamos no nosso melhor momento físico, tático e técnico”.