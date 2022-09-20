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Esporte em crescimento

Espírito Santo conquista o sub-17 de basquete dos Jogos da Juventude

Representado pelo Instituto Viva Vida/Cetaf, Estado conquistou o título da terceira divisão da categoria, batendo a equipe do Amazonas por 92 a 36
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

20 set 2022 às 16:55

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 16:55

Espírito Santo voltou de Aracaju com o título, conquistado de forma incontestável
Espírito Santo voltou de Aracaju com o título, conquistado de forma incontestável Crédito: Instituto Viva Vida/Divulgação
A edição de 2022 dos Jogos da Juventude aconteceu entre os dias 12 a 19 de setembro, em Aracaju, Sergipe. Representando o Espírito Santo, os meninos do Instituto Viva Vida/Cetaf conquistaram a Terceira Divisão sub-17 de basquete. O título veio após vencer o representante do Amazonas na final pelo placar de 92 a 36.
O treinador da equipe, João Victor, atribuiu o sucesso na competição ao entrosamento dos jogadores. “Já tinha dito antes de viajarmos que iriamos brigar pelo título. Nós viemos de dois brasileiros com os mesmos jogadores lá do Cetaf, então chegamos no nosso melhor momento físico, tático e técnico”.
Com a vitória, o Espírito Santo conquistou o direito de disputar a segunda divisão dos Jogos da Juventude de basquete do ano que vem.

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