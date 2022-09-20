Espírito Santo conquista o sub-17 de basquete dos Jogos da Juventude

A edição de 2022 dos Jogos da Juventude aconteceu entre os dias 12 a 19 de setembro, em Aracaju, Sergipe. Representando o Espírito Santo, os meninos do Instituto Viva Vida/Cetaf conquistaram a Terceira Divisão sub-17 de basquete. O título veio após vencer o representante do Amazonas na final pelo placar de 92 a 36.
O treinador da equipe, João Victor, atribuiu o sucesso na competição ao entrosamento dos jogadores. “Já tinha dito antes de viajarmos que iriamos brigar pelo título. Nós viemos de dois brasileiros com os mesmos jogadores lá do Cetaf, então chegamos no nosso melhor momento físico, tático e técnico”.
Com a vitória, o Espírito Santo conquistou o direito de disputar a segunda divisão dos Jogos da Juventude de basquete do ano que vem.