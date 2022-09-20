João Gomes Jr. brilha no Troféu José Finkel e mira Mundial na Austrália

Nadador capixaba João Gomes Jr. Crédito: Reprodução / Instagram @jaoluiz

Índice para o Mundial em Piscina Curta, medalhas, comemoração e, também, muito carinho da torcida, das crianças, encontros e visitas que trouxeram emoção. O Troféu José Finkel, realizado na última semana em Recife (PE), ficará na memória do nadador capixaba João Gomes Jr., que deixou a capital pernambucana com um balanço muito positivo, dentro e fora da piscina. Agora, volta as suas atenções para os treinos, já de olho no Mundial, em dezembro, na cidade de Melbourne, na Austrália. O José Finkel foi disputado pela primeira vez no Nordeste, única seletiva brasileira para o torneio na Austrália.

João alcançou o índice para o Mundial nos 50m peito , ao conquistar o ouro, com 25s86 na final, marcando o melhor tempo do mundo para a prova em 2022. O capixaba garantiu, ainda, uma medalha de prata, nos 100m peito, com a marca de 57s89.

“Disputei o Troféu José Finkel para garantir a vaga, conseguir esse índice para o Mundial nos 50m peito. Agora, é continuar treinando, mais e mais, acertar detalhes, para chegar na Austrália e defender minha medalha, nadando sempre para buscar o objetivo máximo, que é subir ao pódio”, afirma João.

No final de 2021, encerrando a temporada, João conquistou a medalha de bronze no Mundial de Piscina Curta de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Agora, voltará à competição, desta vez na Austrália.

O Troféu José Finkel foi disputado no Complexo Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem. E contou, na torcida, com a presença de crianças e jovens do Instituto Etiene Medeiros (IEM), fundado pela nadadora pernambucana Etiene Medeiros e que realiza as suas aulas de natação nesse mesmo espaço ao longo do ano.