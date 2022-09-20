João Gomes Jr. brilha no Troféu José Finkel e mira Mundial na Austrália

Índice para o Mundial em Piscina Curta, medalhas, comemoração e, também, muito carinho da torcida, das crianças, encontros e visitas que trouxeram emoção. O Troféu José Finkel, realizado na última semana em Recife (PE), ficará na memória do nadador capixaba João Gomes Jr., que deixou a capital pernambucana com um balanço muito positivo, dentro e fora da piscina. Agora, volta as suas atenções para os treinos, já de olho no Mundial, em dezembro, na cidade de Melbourne, na Austrália. O José Finkel foi disputado pela primeira vez no Nordeste, única seletiva brasileira para o torneio na Austrália.
João alcançou o índice para o Mundial nos 50m peito, ao conquistar o ouro, com 25s86 na final, marcando o melhor tempo do mundo para a prova em 2022. O capixaba garantiu, ainda, uma medalha de prata, nos 100m peito, com a marca de 57s89.
“Disputei o Troféu José Finkel para garantir a vaga, conseguir esse índice para o Mundial nos 50m peito. Agora, é continuar treinando, mais e mais, acertar detalhes, para chegar na Austrália e defender minha medalha, nadando sempre para buscar o objetivo máximo, que é subir ao pódio”, afirma João.
No final de 2021, encerrando a temporada, João conquistou a medalha de bronze no Mundial de Piscina Curta de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Agora, voltará à competição, desta vez na Austrália.
O Troféu José Finkel foi disputado no Complexo Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem. E contou, na torcida, com a presença de crianças e jovens do Instituto Etiene Medeiros (IEM), fundado pela nadadora pernambucana Etiene Medeiros e que realiza as suas aulas de natação nesse mesmo espaço ao longo do ano.
Padrinho do IEM, realizando diversas ações junto com Etiene, João viveu momentos de emoção, de confraternização na arquibancada com as crianças e jovens do Instituto e, também, fez uma visita à sede do IEM. “Muito feliz com tudo o que vivi, com o resultado, mas também com a acolhida, nesta minha primeira vez em Recife. Só tenho a agradecer por todo o carinho, pela recepção que tivemos do povo pernambucano nessa cidade maravilhosa. O calor dessa torcida foi demais. Foram dias muito especiais”, destaca João Gomes Jr.