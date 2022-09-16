João Gomes Jr. garante índice para disputar o Mundial de Natação na Austrália

João Gomes Jr. garantiu o Troféu José Finkel, em Recife Crédito: Igo Bione/Divulgação

O nadador capixaba João Gomes Jr. está classificado para o Mundial de Natação em Piscina Curta, em Melbourne, na Austrália, em dezembro. Nesta quinta-feira (15), João venceu a prova dos 50m peito no Troféu José Finkel com 25s86, garantindo o índice e marcando o melhor tempo do mundo para a prova em 2022. O Finkel, que está sendo disputado na piscina do Complexo Esportivo Santos Dumont, no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE), é a única seletiva nacional para a competição.

O capixaba comemorou a vitória e agradeceu pela recepção dos pernambucanos. "Estou muito feliz com a prova, com o resultado. E só tenho a agradecer ao povo de Recife, pela recepção que estamos tendo aqui", afirmou João, que pela manhã, na eliminatória, já havia sido o melhor da prova, nadando em 26s69.

Desde 2011, o capixaba de 35 anos - atleta do Esporte Clube Pinheiros e que conta também com o apoio de Bolsa Atleta, DUX Nutrition e Maxrecovery - está entre os dez nadadores mais velozes do mundo dos 50m peito. E encerrou a temporada 2021 com a medalha de bronze na prova dos 50m peito no Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Nos 100m peito, é o atual campeão pan-americano.

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