Capixaba que treina no barro e nas dunas fatura ouro nos Jogos da Juventude

Ângelo Miguel com a medalha de ouro dos Jogos da Juventude Crédito: Divulgação

Ângelo Miguel, de 17 anos, se destaca no atletismo capixaba e chega como uma das apostas da nova geração do esporte no Treinando em pistas improvisadas, e contando com a força de vontade como combustível,, de 17 anos, se destaca no atletismo capixaba e chega como uma das apostas da nova geração do esporte no Estado . Recentemente, o atleta faturou o ouro na prova dos 100m nos Jogos da Juventude, após completar a prova em 11s18. Feito que já tinha acontecido em 2019. Neste ano, a competição aconteceu em Aracaju, no nordeste brasileiro.

Após passar por handebol e futebol e se destacar por sua velocidade nas jogadas, Ângelo migrou para o atletismo em 2017, onde se destacou em uma seletiva na escola Benônio Falcão de Gouvêa, em Conceição da Barra , no Norte do Estado. O jovem treina em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, e conta sobre os desafios de sua trajetória.

“Além do difícil acesso ao local de treinamento, não conto com uma pista adequada. Treino no barro, no asfalto e até nas dunas de Itaúnas, infelizmente não conto com materiais adequados, mas nada disso é motivo para desanimar ou parar com o esporte”, conta Ângelo.

Desde quando começou no atletismo, o capixaba vive uma rotina de viagens e treinos intensos para as competições. Com o esforço diário, já disputou uma competição continental representando o Brasil nas pistas. “Já tive a chance de disputar o Sul-Americano Sub-18, com atletas de alto nível, e considero uma das conquistas mais importantes”, contou o jovem.

OLHO NOS JOGOS OLÍMPICOS

Em sua categoria, o capixaba aparece na segunda colocação do ranking nacional de atletismo, além de ser o sétimo colocado no ranking sul-americano. Com os resultados atuais, Ângelo sonha com a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, o objetivo maior de qualquer atleta.

Atualmente se recuperando de lesão, Ângelo não desanima e visa melhores resultados em 2023. “Tenho treinos diários na parte da manhã, e intensifico em períodos de competição. Agradeço o auxílio do Daniel (auxiliar), Gabriel (treinador) e Diogo (auxiliar), e visamos a próxima disputa que só acontece no próximo ano”, contou.