Capixaba que treina no barro e nas dunas fatura ouro nos Jogos da Juventude

Treinando em pistas improvisadas, e contando com a força de vontade como combustível, Ângelo Miguel, de 17 anos, se destaca no atletismo capixaba e chega como uma das apostas da nova geração do esporte no Estado. Recentemente, o atleta faturou o ouro na prova dos 100m nos Jogos da Juventude, após completar a prova em 11s18. Feito que já tinha acontecido em 2019. Neste ano, a competição aconteceu em Aracaju, no nordeste brasileiro.
Após passar por handebol e futebol e se destacar por sua velocidade nas jogadas, Ângelo migrou para o atletismo em 2017, onde se destacou em uma seletiva na escola Benônio Falcão de Gouvêa, em Conceição da Barra, no Norte do Estado. O jovem treina em Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, e conta sobre os desafios de sua trajetória.
“Além do difícil acesso ao local de treinamento, não conto com uma pista adequada. Treino no barro, no asfalto e até nas dunas de Itaúnas, infelizmente não conto com materiais adequados, mas nada disso é motivo para desanimar ou parar com o esporte”, conta Ângelo.
Desde quando começou no atletismo, o capixaba vive uma rotina de viagens e treinos intensos para as competições. Com o esforço diário, já disputou uma competição continental representando o Brasil nas pistas. “Já tive a chance de disputar o Sul-Americano Sub-18, com atletas de alto nível, e considero uma das conquistas mais importantes”, contou o jovem.
OLHO NOS JOGOS OLÍMPICOS
Em sua categoria, o capixaba aparece na segunda colocação do ranking nacional de atletismo, além de ser o sétimo colocado no ranking sul-americano. Com os resultados atuais, Ângelo sonha com a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, o objetivo maior de qualquer atleta.
Atualmente se recuperando de lesão, Ângelo não desanima e visa melhores resultados em 2023. “Tenho treinos diários na parte da manhã, e intensifico em períodos de competição. Agradeço o auxílio do Daniel (auxiliar), Gabriel (treinador) e Diogo (auxiliar), e visamos a próxima disputa que só acontece no próximo ano”, contou.
Ângelo não deixou de avaliar o momento do esporte capixaba e pediu mais atenção e investimento com os atletas do Espírito Santo. “Os últimos resultados do Estado mostram vários destaques. Espero que isso sirva como impulso para mostrar aos órgãos competentes que aqui tem, sim, atletas que merecem apoio para treinar e competir”, finalizou o capixaba.