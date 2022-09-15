Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hora de parar

Ícone do tênis mundial, suíço Roger Federer anuncia aposentadoria

Dono de vinte títulos de Grand Slam dará adeus as competições oficiais de tênis em evento com Novak Djokovic e Rafael Nadal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2022 às 11:47

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 11:47

Federer viu o nome dele ser envolvido em uma polêmica criada pela ativista sueca Greta Thunberg
Roger Federer, dono de 20 títulos de Grand Slam Crédito: AP
Na manhã desta quinta-feira (15), o tenista suíço Roger Federer usou suas redes sociais para anunciar sua aposentadoria. Federer escolheu a Laver Cup, que reúne grandes nomes do tênis mundial na próxima semana em Londres, entre os dias 23 e 25, para encerrar seu ciclo em competições oficiais.
Aos 41 anos, o tenista admitiu que seu corpo não é mais capaz de competir ao nível que ele gostaria, além de destacar as lesões sofridas nos últimos três anos. Federer declarou ainda que pretende voltar a praticar tênis, mas não em torneios oficiais como Grand Slam ou eventos promovidos pela ATP.
"Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos me apresentaram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à minha plena forma competitiva, mas também sei das capacidades e dos limites do meu corpo, e sua mensagem para recentemente tem sido clara. Tenho 41 anos. Já disputei mais de 1.500 partidas ao longo de 24 anos. O tênis foi mais generoso comigo do que eu poderia ter sonhado, e agora devo reconhecer a hora de encerrar minha carreira competitiva."

O PALCO DA DESPEDIDA

A competição escolhida por Federer para se despedir das competições oficiais é a Laver Cup, evento organizado pela promotoria do próprio suíço, e coloca tenistas europeus contra tenistas do restante do planeta.
Realizada em Londres neste ano, o Time Europeu vai contar com Federer, Djokovic, Nadal e Murray, nomes que estarão juntos pela primeira vez na história do evento. No lado adversário, o Time Mundo conta com nomes como Auger-Aliassime, Fritz, De Minaur e outros atletas que estão sendo confirmados.

Veja Também

Capixaba que treina no barro e nas dunas fatura ouro nos Jogos da Juventude

Australiana do rúgbi chama rainha Elizabeth II de 'cadela burra' e é suspensa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Esportes Londres Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados