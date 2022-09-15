Ícone do tênis mundial, suíço Roger Federer anuncia aposentadoria

Roger Federer, dono de 20 títulos de Grand Slam Crédito: AP

Na manhã desta quinta-feira (15), o tenista suíço Roger Federer usou suas redes sociais para anunciar sua aposentadoria. Federer escolheu a Laver Cup, que reúne grandes nomes do tênis mundial na próxima semana em Londres, entre os dias 23 e 25, para encerrar seu ciclo em competições oficiais.

Aos 41 anos, o tenista admitiu que seu corpo não é mais capaz de competir ao nível que ele gostaria, além de destacar as lesões sofridas nos últimos três anos. Federer declarou ainda que pretende voltar a praticar tênis, mas não em torneios oficiais como Grand Slam ou eventos promovidos pela ATP.

"Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos me apresentaram desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à minha plena forma competitiva, mas também sei das capacidades e dos limites do meu corpo, e sua mensagem para recentemente tem sido clara. Tenho 41 anos. Já disputei mais de 1.500 partidas ao longo de 24 anos. O tênis foi mais generoso comigo do que eu poderia ter sonhado, e agora devo reconhecer a hora de encerrar minha carreira competitiva."

O PALCO DA DESPEDIDA

A competição escolhida por Federer para se despedir das competições oficiais é a Laver Cup, evento organizado pela promotoria do próprio suíço, e coloca tenistas europeus contra tenistas do restante do planeta.