Australiana do rúgbi chama rainha Elizabeth II de 'cadela burra' e é suspensa

Caitlin Moran é jogadora de rugbi, da equipe australiana Newcastle Knights Crédito: Newcastle Knights/Reprodução

A morte da rainha Elizabeth II na última quinta-feira gerou divisões de opiniões sobre o legado e a trajetória da monarca. Um destes casos é o da atleta australiana Caitlin Moran, de origens indígenas, que celebrou a morte da rainha e a chamou de "cadela burra".

A manifestação, feita nas redes sociais da atleta, foi apagada após oito horas, mas esteve tempo suficiente no ar para que causasse prejuízos para a jogadora. A liga nacional de rúgbi da Austrália (NRL) suspendeu a atleta. Foi o primeiro caso de uma punição extracampo dada pela organização da competição.

Apesar de ser um país independente, a Austrália faz parte da Comunidade Britânica. Consequentemente, Elizabeth II foi chefe de Estado e monarca da nação da Oceania por 70 anos. Por ter suas raízes ligadas aos povos originários da Austrália, Caitlin era contra a figura e a liderança da rainha - marcada pelo colonialismo e imperialismo em seu país durante o século XX.

"Hoje é um p*** bom dia, tio Luke (Luke Coombs, cantor americano de country) anuncia sua turnê e essa cadela burra morre. P*** sexta-feira feliz", postou a jogadora em suas redes sociais. Antes de ter sua punição anunciada pela liga, Caitlin jogou no final de semana, na derrota do seu time, o Newcastle Knights, para o Sydney Roosters.

"A liga de rugby é um jogo inclusivo e tem um relacionamento forte e orgulhoso com muitas comunidades. Independentemente de quaisquer opiniões pessoais, todos os jogadores e oficiais devem aderir aos padrões profissionais esperados deles e, nesta ocasião, os comentários públicos feitos pela jogadora causaram danos ao jogo", afirmou a organização da competição em nota.