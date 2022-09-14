Conheça as comunidades que vão disputar a E-Taça EDP de 2022

Foram mais de 100 comunidades inscritas, mas já estão definidas as 40 equipes que vão participar da edição 2022 da E-Taça EDP. Serão 32 times no masculino e 8 no feminino. As duas melhores equipes nas categorias masculino e feminino se enfrentam na grande final do dia 6 de novembro.
Atuais campeãs no masculino e no feminino, respectivamente, São Pedro e Muquiçaba estão garantidas nesta edição da competição.
Ao todo, serão 198 partidas disputadas entre os dias 8 de outubro e 6 de novembro e transmitidas ao vivo por A Gazeta. A premiação para as campeãs é um vale-compras de R$ 2,5 mil para cada jogador da equipe, enquanto as segundas e terceiras colocadas ganharão um kit completo de uniformes.
Confira abaixo as equipes que disputarão a E-Taça EDP 2022:
Masculino
- Andorinhas
- Argolas
- Barra do Jucu
- Bela Aurora
- Bela Vista
- Chacara Parreiral
- Dom Bosco
- Feu Rosa
- Ilha das Flores
- Itararé
- Jesus da Nazareth
- Normilia da Cunha
- Nova Almeida
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha
- Novo Porto Canoa
- Padre Gabriel
- Palmeiras
- Parque Residencial Laranjeiras
- Piedade
- Planalto Serrano
- Residencial Vista do Mestre
- Santa Terezinha
- São Francisco
- São Pedro
- São Torquato
- Serra Dourada
- Taquara I
- Tucum
- Ulisses Guimarães
- Vila Nova de Colares
- Vista Mar
Feminino
- Barramares
- Jesus de Nazareth
- Muquiçaba
- Nova Esperança
- Padre Gabriel
- Perocão
- Residencial Vista do Mestre
- São Francisco
COBERTURA ESPECIAL DE A GAZETA E PREMIAÇÕES PARA TORCIDA
A E-Taça EDP das Comunidades 2022 contará com uma página especial no portal A Gazeta, com cobertura de cada rodada e transmissão de todas as partidas. Será possível acompanhar tabelas, galerias de fotos, regulamento e histórias de atletas que participam da competição.
O torcedor poderá também acompanhar o campeonato através do aplicativo E-Taça EDP, que terá todas as informações sobre a competição.
O concurso que "Que torcida é essa?" continuará premiando a torcida mais engajada, sendo analisado o comportamento nas redes sociais. Além disso, o Torcedor EDP, ou seja, o autor da melhor foto durante o campeonato, ganhará um Smartphone.