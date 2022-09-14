Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E-esportes

Conheça as comunidades que vão disputar a E-Taça EDP de 2022

40 comunidades foram selecionadas para a disputa da competição, que acontece entre 8 de outubro e 6 de novembro
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 set 2022 às 22:00

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 22:00

E-Taça EDP das Comunidades 2021
Reveladas as comunidades que disputarão a E-Taça EDP das Comunidades 2022 Crédito: Thiago Zucatelli/CDC
Foram mais de 100 comunidades inscritas, mas já estão definidas as 40 equipes que vão participar da edição 2022 da E-Taça EDP. Serão 32 times no masculino e 8 no feminino.  As duas melhores equipes nas categorias masculino e feminino se enfrentam na grande final do dia 6 de novembro.
Atuais campeãs no masculino e no feminino, respectivamente, São Pedro e Muquiçaba estão garantidas nesta edição da competição.
Ao todo, serão 198 partidas disputadas entre os dias 8 de outubro e 6 de novembro e transmitidas ao vivo por A Gazeta. A premiação para as campeãs é um vale-compras de R$ 2,5 mil para cada jogador da equipe, enquanto as segundas e terceiras colocadas ganharão um kit completo de uniformes. 
Confira abaixo as equipes que disputarão a E-Taça EDP 2022:
Masculino
  • Andorinhas
  • Argolas
  • Barra do Jucu
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Chacara Parreiral
  • Dom Bosco
  • Feu Rosa
  • Ilha das Flores
  • Itararé
  • Jesus da Nazareth
  • Normilia da Cunha
  • Nova Almeida
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa da Penha
  • Novo Porto Canoa
  • Padre Gabriel
  • Palmeiras
  • Parque Residencial Laranjeiras
  • Piedade
  • Planalto Serrano
  • Residencial Vista do Mestre
  • Santa Terezinha
  • São Francisco
  • São Pedro
  • São Torquato
  • Serra Dourada
  • Taquara I
  • Tucum
  • Ulisses Guimarães
  • Vila Nova de Colares
  • Vista Mar
Feminino
  • Barramares
  • Jesus de Nazareth
  • Muquiçaba
  • Nova Esperança
  • Padre Gabriel
  • Perocão
  • Residencial Vista do Mestre
  • São Francisco

COBERTURA ESPECIAL DE A GAZETA E PREMIAÇÕES PARA TORCIDA

A E-Taça EDP das Comunidades 2022 contará com uma página especial no portal A Gazeta, com cobertura de cada rodada e transmissão de todas as partidas. Será possível acompanhar tabelas, galerias de fotos, regulamento e histórias de atletas que participam da competição.
O torcedor poderá também acompanhar o campeonato através do aplicativo E-Taça EDP, que terá todas as informações sobre a competição. 
O concurso que "Que torcida é essa?" continuará premiando a torcida mais engajada, sendo analisado o comportamento nas redes sociais. Além disso, o Torcedor EDP, ou seja, o autor da melhor foto durante o campeonato, ganhará um Smartphone.

Veja Também

É oficial! Foi dado o pontapé inicial na E-Taça EDP das Comunidades 2022

São Pedro goleia e é campeão da E-Taça EDP das Comunidades 2021

Muquiçaba é a grande campeã da E-Taça EDP das Comunidades 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Esportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados